Rusija i Ukrajina: Ruske tvrdnje o laserskom oružju - šta je to i kako deluje

Tom Spender

BBC Njuz

Pre 22 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Ukrajinski vojnik prikazuje anti-dron pušku u Kijevu. Rusija tvrdi da je uništila dron uz pomoć lasera

Rusija tvrdi da je koristila laserska oružja na ratištu u Ukrajini, mada SAD kažu da nisu videle dokaze za to, a Ukrajina je te tvrdnje ismejala kao propagandu.

Šta su laserska oružja i koliko efikasna mogu da budu u sukobu?

Jurij Borisov, potpredsednik ruske vlade za vojni razvoj, izjavio je za rusku televiziju da je laserski prototip po imenu Zadira upotrebljen u Ukrajini da spali ukrajinski dron u roku od pet sekundi sa udaljenosti od pet kilometara.

Taj prototip nadovezuje se na prethodni laserski sistem Peresvet - nazvan po srednjevekovnom pravoslavnom ratniku monahu - koji može da se koristi da zaslepi satelite oko Zemlje i spreči ih da sakupljaju informacije.

„Ako Peresvet zaslepljuje, onda ova nova generacija laserskih oružja dovodi do fizičkog uništenja mete - toplotnog uništenja, pošto ona izgore", rekao je Borisov.

Međutim, zvaničnik američkog Ministarstva odbrane rekao je da nije video „ništa što bi potvrdilo izveštaje o upotrebi lasera" u Ukrajini.

Za to vreme, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ismejao je ovu rusku tvrdnju, uporedivši je sa takozvanim „čudotvornim oružjem" koje je nacistička Nemačka tvrdila da je razvijala tokom Drugog svetskog rata.

„Što je bilo očiglednije da nemaju šanse u ratu, više je propagande bilo o čudotvornom oružju koje je toliko moćno da će dovesti do preokreta.

„I tako sada vidimo u trećem mesecu potpunog rata Rusiju kako pokušava da pronađe svoje 'čudotvorno oružje'... što sve očigledno ukazuje na potpuni krah njihove misije", rekao je on u video obraćanju.

Šta laserska oružja mogu - i ne mogu - da urade

Malo se zna o laserskom programu Zadira, ali su ruski mediji 2017. godine saopštili da je državna nuklearna korporacija Rosatom pomogla da se on razvije u sklopu programa za stvaranje oružja zasnovanog na novim fizičkim principima, izvestila je novinska agencija Rojters.

Ali postoji najmanje jedna zemlja koja jeste napravila lasersko oružje - Izrael.

On je prošlog meseca objavio snimak na kom se vidi kako laserski sistem obara rakete i dronove.

Premijer Naftali Benet rekao je da on može da obara dronove, minobacačke granate i rakete za samo 3,50 dolara po hicu.

„Možda zvuči kao naučna fantastika, ali jeste stvarnost", rekao je on.

Ali stručnjak za raketnu odbranu doktor Uzi Rubin sa Jerusalimskog Instituta za strategiju i bezbednost (JISS) rekao je da tehnologija laserskog oružja ne bi promenila ravnotežu snaga na ratištu u Ukrajini.

„Zelenski je u pravu - to nije nikakvo čudotvorno oružje.

„Trebalo im je nekoliko sekundi da obore UAV, a ima mnogo boljih načina da se to uradi, upotrebiti raketu Stinger ili bilo koji drugi protivavionski projektil bilo bi mnogo jeftinije, brže i dužeg dometa", rekao je on za BBC.

Laseri funkcionišu tako što pošalju zrak infracrvenog svetla koji zagreje metu sve dok ona na izgori.

Doktor Rubin kaže da je snaga čak i naprednog laserskog oružja još uvek suviše slaba da bi činila značajnu razliku na ratištu i da takva oružja imaju nisku „stopu ubijanja".

„To vam nije kao u Ratovima zvezda gde upere laserski pištolj u zlikovca, brzo stisnu dugme i zlikovac eksplodira.

„U stvarnosti to više liči na mikrotalasnu pećnicu - ako želite da proključa voda, za to vam treba vremena, a isto je sa laserom, morate da ga uperite u metu i čekate sve dok se ona ne zagreje i uništi", rekao je on.

Laser može da se usmeri na samo jednu metu odjednom, rekao je doktor Rubin, dok raketni odbrambeni sistemi mogu da gađaju više nadolazećih meta istovremeno.

Uz to, lasere neutrališu nepovoljni vremenski uslovi zato što ne funkcionišu na kiši i snegu i ne mogu da se probiju kroz oblake.

Međutim, izraelski „Gvozdeni zrak" ima svoj rezon, rekao je on, ali uglavnom samo kao način da se uštedi novac.

Izraelska skupa Gvozdena kupola za presretanje raketa osmišljena je da zaštiti velike gradove od nadolazećih projektila, pre nego od minobacačkih granata i dronova.

„Ratovanje projektilima je ratovanje resursima, jeftinije je napraviti rakete nego se zaštititi od njih i zato sve što možete da uradite da smanjite troškove odbrane je korisno.

„Energetska oružja mogu biti korisna za smanjenje troškova - ali neće napraviti revoluciju", objasnio je on.

Uz to, Rusija može da upotrebi lasere na ratištu da zaslepi ukrajinske vojnike, rekao je za Vašington post penzionisani general-major australijske vojske Mik Rajan, mada je to zabranjeno protokolom iz 1995. dodatom na sporazum Ujedinjenih nacija koji zabranjuje oružja koja nanose teške povrede ili dovode do neselektivnih posledica.

Rusija, Velika Britanija, SAD i druge zemlje potpisnice su tog protokola.

Pozadina priče o „čudotvornom oružju"

„Čudotvorno oružje" koje je pomenuo Zelenski - na nemačkom Wunderwaffen - propaganda je nacističke Nemačke širene u vreme njihovih ratnih neuspeha.

Ministarstvo propagande, koje je vodio Jozef Gebels, pokušalo je da podigne moral i navede Nemce da i dalje veruju u pobedu nagoveštavajući da stižu nova specijalna oružja koja će odlučno preokrenuti rat u njihovu korist.

Kad su nacisti počeli da ispaljuju svoju leteću bombu V-1 na Veliku Britaniju, nacistička propagandna mašina počela je da govori da će ona primorati Britaniju da izađe iz rata, prema rečima Majkla Nojfelda, višeg kustosa muzeja Smitsonijan u Vašingtonu.

„Propaganda je tvrdila da će im to omogućiti da se osvete i preokrenu tok rata, te me ne iznenađuje što je Zelenski napravio baš ovo poređenje sa Drugim svetskim ratom", rekao je on za BBC.

Došlo je do razočaranja kad se to nije desilo, ali ideja da su ta nova oružja mogla da se ispostave odlučnim živi i dan-danas, kaže Nojfild, koji dodaje da je proveo čitavu karijeru boreći se protiv nje.

Međutim, on je upozorio da ne treba praviti suviše direktnu paralelu sa Rusijom koja se hvali svojim laserskim oružjem, rekavši da je Moskva dosledno preuveličavala moć svog naoružanja pozivanjem na nuklearna i hipsersonična oružja.

„Moglo bi biti preuranjeno govoriti o ovome kao o slučaju reaktivne priče zato što rat ne ide u očekivanom pravcu.

„Na samom početku rata, oni su pretpostavljali da će pominjanje tog novog oružja zastrašiti Ukrajince i naterati ih da odustanu, a sada možda samo koriste istu retoriku da bi tvrdili da su i dalje nadmoćniji", kaže on.

