Suđenje, Runi i Vardi: Deset stvari koje su obeležile okršaj supruga fudbalera

Pre 53 minuta

Nazovite to kako hoćete, ali suđenje za klevetu između Kolin Runi i Rebeke Vardi imalo je sasvim dovoljno materijala da privuče pažnju posmatrača.

Njih dve su se u tablodima proslavile kao „vagsice" (WAG - wifes and girlfriends) - specifični britanski izraz za supruge i devojke engleskih fudbalera.

One su se posvađale na spektakularan način pošto je gospođa Runi, supruga bivšeg kapitena Engleske, Vejna, izjavila da je sprovela tajnu operaciju kako bi saznala ko dotura tabloidu San privatne priče o njoj.

1. Gospođa Runi je napisala slavnu objavu rukom

2. Nije nužno tokom svedočenja reći „da budem sasvim iskrena"

Kad je gospođa Vardi započela odgovor na taj način tokom unakrsnog ispitivanja advokata gospođe Runi Dejvida Šerborna, on joj je odgovorio:

3. Ključni dokaz nalazi se u ormariću Dejvija Džonsa

Zbog „spleta nesrećnih okolnosti", kako je to sarkastično formulisao advokat gospođe Runi, Vocap prepiska između agentkinje gospođe Vardi, Karoline Vot i novinara, koja je mogla da potvrdi argumente gospođe Runi, nije više dostupna.

Gospođici Vot je slučajno ispao telefon u Severno more tokom krstarenja do Škotske, otkriveno je na sudu.

4. Gospođa Vardi je uporedila gospođu Runi sa pticom

6. Neočekivano pominjanje pada na ledu Džeme Kolins

„To nije bio neko kome je verovala. Bila sam to ja."

Gospođica Vot nije svedočila pošto je konsultujući forenzički psihijatar zaključio da nije sposobna za to.

7. Suđenje za klevetu je postalo modna revija

8. Čak i advokati vole fudbalska poređenja

„Uverena sam da je gospođa Vardi znala da se ovo dešava, bilo da je to radila gospođa Vardi sama ili neko kome je ona dala dozvolu."

„Možete da budete uvereni da će Derbi Kaunti osvojiti Premijer ligu za dve godine. Ali to nije dokaz da će oni to i učiniti."

9. Konačno su upleteni i „habovi" (muževi i momci)

10. Nadugačko se raspravljalo o anatomiji Pitera Andrea

Na suđenju je ponovo potegnut članak tabloida News of the world iz 2004. godine.

Nakon što je izveštavanje o ovom suđenju ponovo vratilo taj članak u žižu javnosti, Andre se oglasio povodom njega na internetu, rekavši da mu je drago da je ona priznala da je to „učinila zato što ju je bivši muž na to primorao".

On je rekao da je bio „predmet podsmeha godinama", istakavši da bi došlo do „opšteg zgražavanja" da je on napisao bilo šta neprimereno o njenom telu.