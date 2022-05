Velika Britanija i nasilje: Britanski tajni agent nemilosrdno zlostavljao partnerke

Pre 11 minuta

Dokazi ukazuju na to da je on desničarski ekstremista sa nasilničkom prošlošću.

U sudskom slučaju bez presedana, BBC je tvrdio da žene imaju pravo da znaju njegov identitet i da će to zaštiti potencijalne žrtve od povređivanja.

Bet, kojoj to nije pravo ime, kaže da ju je on seksualno napastvovao i da ju je zlostavljao i prisiljavao da radi stvari koje nije želela da radi.

Iks ju je terao da se „oseća apsolutno bezvrednom" i iskoristio je „činjenicu da sam imala probleme sa mentalnim zdravljem da bi me maltretirao i učinio da se osećam još ranjivijom."

On je sakupljao oružje i terao ju je da gleda terorističke snimke pogubljenja i ubistava, kaže ona.

„Toliko me je psihološki terorisao da se to završilo tako što sam doživela nervni slom, zato što sam se plašila svega - zbog toga kako me je terao da razmišljam, zbog ljudi sa kojim se družio i zbog ljudi za koje je radio."