Muzičari, rokenrol, bolesti zavisnosti: Otkazani koncerti grupe Aerosmit, frontmen Stiven Tajler na lečenju

Pre 21 minuta

'Nikad mi nije bilo dovoljno'

Velika popularnost usledila je kasnih 80-ih pošto je američka grupa Run-DMC njihovu pesmu Walk This Way prilagodila u rep himnu.

Posle toga usledili su i hitovi Janie's Got A Gun, Eat The Rich, Dude Looks Like A Lady, Crazy, Cryin' i Don't Wanna Miss A Thing.