Ukrajina, Rusija i hrana: Može li Ukrajina da pomogne da se prehrani svet uprkos ratu

Pre 33 minuta

Ukrajinski zemljoradnici imaju 20 miliona tona žitarica koje ne mogu da dopreme na međunarodno tržište, a upravo treba da započne nova žetva. Šta može da se uradi da hrana stigne do ljudi kojima je očajnički potrebna, dok cene vrtoglavo skaču širom sveta?

Kao i 80 odsto obradivog zemljišta u državi, on je i dalje pod ukrajinskom kontrolom, ali su posledice po njenu farmu bile dalekosežne.

„Možda vlada nestašica hrane u Evropi i svetu, ali ovde je došlo do zastoja zato što ne možemo da otpremimo ovu hranu."

U Indoneziji i Maleziji nestašice radne snage dovele su do manje žetve palminog ulja, što je podiglo cenu biljnog ulja širom sveta.

Ali ruska invazija je to sprečila.

Pre rata, 90 odsto ukrajinskog izvoza putovalo je preko dubokih luka na Crnom moru, koje mogu da napune tankere dovoljno velike da putuje na velike udaljenosti - do Kine ili Indije - a i dalje da ostvare dobit.

Ali sve su one sada zatvorene.

Konvoj bi zahtevao značajne vazdušne, kopnene i morske snage, kaže on, a one bi bile politički komplikovane.

„U idealnom smislu, da se ne bi dizale nepotrebne napetosti, zatražili biste od zemalja na Crnom moru, kao što su Rumunija i Bugarska, da to urade.

„Ali one najverovatnije nemaju taj kapacitet. Onda biste morali da razmislite o dovođenje članica NATO koje se nalaze izvan Crnog mora."

To bi dovelo Tursku, koja kontroliše moreuze u Crno more, u težak položaj.

Čak i da se rat sutra okonča, moglo bi da potraje mesecima ili godinama dok se Crno more ne učini bezbednim, kaže Bentam, jer je Ukrajina branila svoju obalu minama i strateški potopljenim brodovima.

On je pokušao da preveze robu od početka rata i bio zatrpan brdom papirologije koju zahteva EU, što je, kaže on, stvorilo redove na granici duge i do 25 kilometara.