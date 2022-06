Žene, porođaj i pravo na izbor: „Nisam imala snage da se suprotstavim“

Pre 7 minuta

'Nisam imala snage da se suprotstavim'

Ali kaže da joj je to iskustvo ostavilo traume.

Budući da joj je to bila prva trudnoća, želela je da se porodi prirodnim putem, ali nije odbijala carski rez u slučaju da bude potreban.

„Bila sam toliko umorna da je počelo da mi se muti pred očima, plakala sam, ali me je ona saslušala i pokazivala da joj je stalo", priseća se.

To se desilo kada su srčani otkucaji njene bebe počeli da se usporavaju nakon što se već napinjala oko sat vremena.

„U operacionoj sali su počeli da govore da će upotrebiti vakuum i forceps, ali sam osećala da nemam snage da se suprotstavim, pa su na kraju to i uradili", navodi.

„Osećam kao da imam izbor, ali to istovremeno neće uvek biti poštovano ili biti onako kao što vi očekujete.

„Pomislila sam zašto to nisu primetili ranije, jer to bi me poštedelo mnogo bola.