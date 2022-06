Televizija: Kvotermas - naučno-fantastična serija koja je prestravila celu jednu generaciju

Pokrivao je različite žanrove od naučne-fantastike i horora, pa sve do socijalnih i političkih drama i ubrzo postao neverovatno uticajan za mnoge generacije.

Bio je to jedan od prvih primera „televizijskog događaja" i on je mladom mediju pružio onu vrstu programa o kojem se narednih dana po emitovanju diskutovalo na svakom koraku.

„Kvotermas nije bio jedina TV drama tog vremena koja je imala tu vrstu ambicije", kaže on za BBC Kulturu, „ali je postao primer koji su i svi ostali koji su bili u ovom poslu pažljivo gledali".

To je pokazalo da broj gledalaca može da raste tokom emitovanja i dokazalo da BBC-jev format serijske drame zaista funkcioniše u nedeljnom privlačenju publike koja je bila očajnički zainteresovana da vidi kako će se sve završiti.

Do tada je BBC programsku šemu bazirao na individualnim TV dramama kao što je, recimo, bila drama Zlatne godine , doprinos Džeka Hjuberta Britanskom festivalu 1951. godine, ili brojne TV adaptacije Šekspirovih drama.

Kvotermasov eksperiment ( The Quatermass Experiment ) je 1955. godine prenesen i na veliko platno u režiji Vala Gesta, ali je kasnije preimenovan da bi se sačuvao X sertifikat iz naslova - The Quatermass Xperiment .

Jedinstven osećaj straha

On u isto vreme prikazuje prepoznatljivu i nadrealno preteću verziju zemlje u posleratnom periodu, sve sa silnim znacima sa natpisom „Ne prilazi", selima koja nisu zaista bila sela i metro stanicama koje su bile preplavljene marsovskim insektima.

Šta se to uzgajalo u velikim cisternama istraživačke laboratorije?

„Kvotermas je razgrnuo tu misteriju i pokazao šta se to valja iza kulture kojoj inače pripadamo", kaže Svit.

„I to do te mere da je po meni Nil zaslužio honorar, makar za one sezone iz ranih 70-ih godina.