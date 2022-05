Muzika i grupa Aba: Morate da vidite virtuelni koncert grupe da biste poverovali

Mark Sevidž

BBC dopisnik iz oblasti muzike

Pre 30 minuta

Autor fotografije, EPA

Četovo članova grupe Aba (ABBA) prvi put su se pojavili zajedno u javnosti posle 14 godina na premijeri novog koncerta - ABBA Voyage - u Londonu.

Agneta, Frida, Beni i Bjorn ponovo su se okupili za premijerno izvođenje koncerta tokom kog se pojavljuje digitalna verzija benda.

Frida je gledala koncert sa širokim osmehom na licu, dok je Beni ustao i tapšao uz pesmu „Dancing Queen".

Na kraju su izašli da se poklone, izazvavši zaglušujući aplauz publike.

„Aba nas nikad nije napustila, u mom srcu", izjavila je za BBC pevačica Agneta Faltskog na crvenom tepihu.

„Nije bila tako teška odluka ponovo se okupiti zato što je muzika deo nas."

„Sanjala sam o ovome godinama", dodala je Ani-Frid Lingstad.

„Mi volimo našu muziku, mi volimo da pevamo."

Premijeri su prisustvovale brojne zvezde, među njima Kajli Minog, Sofi Elis-Bekstor, Džarvis Koker i Kira Najtli.

Švedski kralj Karl XVI Gustav i njegova žena Silvija takođe su se našli u publici - što znači da je bila prisutna i Plesna kraljica iz stvarnog života.

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Među zvezdama koje su došle da gledaju revolucionarni virtuelni koncert bila je i Kajli Minog

Autor fotografije, EPA Potpis ispod fotografije, Švedski kralj Karl Gustav i kraljica Silvija takođe su bili u publici

Na koncertu se radilo od 2016. i on koristi revolucionarnu novu tehnologiju koja rekonstruiše prizor grupe Aba sa njenog vrhunca iz sedamdesetih, dok izvodi hitove kao što su „SOS", „Voulez-Vous" i „Lay All Your Love On me".

Da bi stvorio ovaj spektakl, bend je pet nedelja nastupao u „moušn kepčer" odelima, sa 160 kamera koje su snimale pokrete njihovih tela i izraze lica.

To su postale referentne tačke za stotine animatora i stručnjaka za vizuelne efekte koji su stvorili avatare benda iz vremena njihovog vrhunca.

Od milošte zvani „Aba-tari", likovi nisu 3D hologrami - što se svako ko je učestvovao u produkciji posebno trudi da istakne.

„Mislim da nijedan koncert sa hologramima nije bio uspešan", producent Bejli Volš rekao je za časopis Dejzd prošle godine.

„Posle pet minuta, mislim da oni više nisu mnogo interesantni."

Umesto toga, likovi se pojavljuju na ogromnim ekranima od 65 miliona piksela, sa svetlima i drugim efektima koji ruše granice između digitalnih elemenata i „stvarnog sveta" u areni.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Abatari izvode numeru

„Želimo da potaknemo emocije", rekla je za BBC producentkinja Svana Gisla.

„Zato ako odete sa koncerta osećajući se kao da ste prisustvovali vizuelnom spektaklu, mi smo omanuli.

„Ali ako izađete sa koncerta i smejali ste se, plakali i jedva čekate da se ponovo vratite, to je ono što smo želeli."

Neverovatno, ali oni su u tome uspeli.

Slike su možda 2D, ali impresivni svetlosni efekti i pozadinske projekcije dočaravaju ključnu dubinu polja - stvarajući iluziju da je bend zaista u prostoru sa vama.

Bio sam skeptičan prema tehnologiji pred sam koncert, ali efekat je zbunjujuće realističan.

Morate da vidite da biste poverovali.

Kad koncert počne, kvartet „izranja" iz bine na pokretnoj platformi, a potom započinje sablasnu elektronsku psihodramu „The Visitors" - naslovnu pesmu njihovog pretposlednjeg albuma iz 1981.

Foto-realistična Agneta i Frida liče na paunove u crvenim i plavim jednodelnim kostimima sa krilima dok se vrte po bini, a Beni i Bjorn ih prate na klaviru i gitari.

Iako su članovi benda bili u sedamdesetim goidinama dok se snimao materijal za „moušn kepčer", rezidentni koreograf Kraljevskog baleta Vejn Mekgregor pomogao im je da rekonstruišu pokrete mlađih verzija sebe.

Agnetini i Fridini jednostavni plesni pokreti, koji bi najdobronamernije mogli da se opišu kao „ekstravagantno hodanje", istovremeno su momentalno prepoznatljivi i bolno nostalgični.

Autor fotografije, ABBA Voyage Potpis ispod fotografije, Bend se pojavio kao virtuelni „Abba-tari" dočaravajući kako su izgledali na vrhuncu

Iako je virtuelna Aba ograničena na sredinu bine, spektakularni svetlosni efekti od poda do plafona čitavoj stvari daju propulzivnu dinamiku.

Bend izvodi „Chiquitita" na pozadini od pomračenja Sunca, a okružuju ga pulsirajući laserski zraci tokom „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

Dok god ne gledate u velike ekrane, gde avatari poprimaju neželjeni efekat „doline jeze", osećaćete se kao da su vas prebacili kroz vreme na poslednji britanski koncert benda, u londonskoj Vembli areni pre 42 godine.

Još jednom bacite pogled i sve ćete zaboraviti, da se tako izrazim.

Produkcija mudro ne pokušava da sakrije svoje digitalne trikove, dok Benijev avatar govori:

„Biti ili ne biti, više nije pitanje", tokom ranog interludija.

„Ovo sam pravi ja", dodaje on, uz smeh iz publike. „Samo izgledam veoma dobro za svoje godine."

Muzika je pojačana savršeno uvežbanim desetočlanim živim bendom.

On protrčava kroz eklektični set pesama grupe Aba koji miksuje klasike kao što su „Mamma Mia" i „Thank You For The Music" sa neočekivanim dip-katovima kao što su „Eagle" i nežna „When All Is Said And Done".

Dve nove pesme, koje su objavili prošle godine, „Don't Shut Me Down" i „I Still Have Faith In You", besprekorno se uklapaju u set listu; dok snimci benda kako osvaja Pesmu Evrovizije 1974. izazivaju glasno „aaaahh" iz publike tokom izvođenja pesme „Waterloo".

Ali ima i nekih iznenađujućih rupa, sa „The Name Of The Game", „Super Trouper" i „Money Money Money" među pesmama prepuštenim smetlištu istorije.

Vrlo je verovatno, međutim, da je Aba snimila više pesama nego što trenutno ima na repertoaru, kako bi ohrabrila ponovne posete.

Autor fotografije, EPA Potpis ispod fotografije, Zara Larson

Ali šta god da se dalje bude dešavalo, publika puna slavnih ličnosti tokom premijere i tvrdokorni obožavaoci bila je oduševljena.

„To je bilo potpuno neverovatno", rekla je za BBC posle koncerta pop zvezda Zara Larson.

„Plakala sam četiri puta. Nisam znala da ću se tako osećati."

„Osećala sam se kao da ih gledam na njihovom vrhuncu i to je bilo veoma emotivno."

„Bilo je vanzemaljski, izuzetno, demonstracija veličanstvenosti", složio se koreograf Les Čajld.

„Obavili su fantastičan posao."

„Osećala sam se kao da sam provela veče sa grupom ABBA", dodala je Hana Rosman, koja je na koncert doputovala iz Berlina.

„A apsolutni vrhunac večeri bio je kad su izašli na scenu na kraju."

Kvartet nije ništa rekao tokom kratkog pojavljivanja na sceni - ali u tom trenutku je koncert već rekao sve što su imali da kažu.

Koncerti u areni izgrađenoj specijalno za ovu priliku u istočnom Londonu trenutno se planiraju da traju sve do decembra 2022.

Potom, u pravom švedskom stilu, arena može da se rastavi i ponese na put.

To je savršeno rešenje za bend koji se zarekao da više nikad neće ići na turneje posle raspada 1982. godine - čak odbivši ponudu od milijardu dolara za izvođenje 100 koncerata na ulasku u novi milenijum.

Ali nova tehnologija, koju je prvi put patentirala kompanija za specijalne efekte Ratova zvezda Indastrijal lajt end medžik, dovela ih je u iskušenje da se vrate nastupima uživo.

„Mogućnost da budete na bini i nastupite sat ili dva, dok ste istovremeno kod kuće i šetate psa ili pravite karbonaru?

„Tako je sve počelo. To nas je zaintrigiralo", rekao je Beni Anderson za BBC prošle godine.

„I vizija da se stvori nešto spektakularno što niko do sada nije video", dodao je Bjorn Ulveus.

„Mislim da će se nakon premijere ovog našeg koncerta naći jedan ili dva muzičara koji će želeti da urade isto, dok su još živi."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Poslednji koncert benda u Londonu izveden je u Vembli areni 1979. godine

Da li, dakle, koncert može da se iskopira u ABBA Arenama izgrađenim specijalno u ovu svrhu širom sveta?

„Sve zavisi", kaže Beni.

„Videćemo kako će proći u Londonu. Da li ljude zaista zanima da dođu da gledaju ovo?"

„Ako ih zanima, da, nastavićemo. Ako ne budu dolazili, samo ćemo ugasiti sve."

Na osnovu onoga što je moglo da se vidi ove večeri, predstava će se nastaviti.

Autor fotografije, Baillie Walsh Potpis ispod fotografije, Grupa je nastupala u „moušn kepčer" odelima da bi stvorili digitalne avatare

Set lista

The Visitors

Hole In Your Soul

SOS

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Fernando

Mamma Mia

Does Your Mother Know?

Eagle

Lay All Your Love On Me

Summer Night City

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Voulez-Vous

When All Is Said And Done

Don't Shut Me Down

I Still Have Faith In You

Waterloo

Dancing Queen

Thank You For The Music

The Winner Takes It All