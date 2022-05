Planeta Zemlja, geologija i tehnologija: Kako će se formirati sledeći „superkontinent"

To svakako nije bio prvi pokušaj pravljenja atlasa sveta, a nije bio ni nešto posebno tačan: nedostaje Australija, a Amerike su samo grube ucrtane.

On je živeo oko 400 godina pre nego što je potvrđena teorija o tektonskim pločama.

Ispostavlja se da postoje najmanje četiri različite putanje koje bi mogle da čekaju u budućnosti. I one pokazuju da će živa bića na Zemlji jednog dana stanovati na mnogo drugačijoj planeti, koja će izgledati više kao nekakav tuđinski svet.

Za geologa Žoaoa Duartea sa Univerziteta u Lisabonu, put do istraživanja budućih superkontinenata na Zemlji započeo je preko neobičnog događaja iz prošlosti: zemljotresa koji je pogodio Portugal jednog novembarskog subotnjeg jutra 1755. godine.

Bio je to jedan od najsnažnijih zemljotresa u prethodnih 250 godina, u kom je stradalo 60.000 ljudi i koji je pokrenuo cunami preko Atlantskog okeana. Ono što je sve činilo toliko neobičnim jeste njegova lokacija.

„Ne biste smeli da imate velike zemljotrese u Atlantiku", kaže Duarte. „Bilo je to veoma neobično."

Zemljotresi ovih razmera obično se dešavaju na ili blizu velikih zona subdukcije, gde su okeanske ploče zaronjene ispod kontinenata i tope se i nestaju u vrelom mantlu. One podrazumevaju sudaranje i razaranje.

„To bi mogla da bude kao neka vrsta zaraznog mehanizma", objašnjava on.

Duarte je shvatio da bi, ako se to desi, to na kraju moglo da dovede do zatvaranja Atlantika.