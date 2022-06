Fudbal, Rumunija i Čaušesku: FK Olt Skornićešti - diktatorov klub nije preživeo krvavu revoluciju

Pre 16 minuta

Ovo je rodno mesto Nikolae Čaušeskua, komunističkog diktatora koji je zemljom vladao od 1967. do 1989.

Za to može da zahvali vezama sa porodicom Čaušesku.

Bio je to put do njegovog doma.

Ali u decembru 1989, krvava revolucija je rezultirala smrću više od 1.100 ljudi, a talas protesta je stigao i do vrha režima.

Kada je bio sagrađen, bio je to najsavremeniji stadion u zemlji.

Fudbalski tim Olt i dalje igra na ovom stadionu, ali sada je to amaterski klub iz četvrte lige.

Da bi uspeo u tome, Oltu je bila potrebna pobeda u poslednjem meču u sezoni i to sa velikom gol razlikom.

Po okončanju meča, na putu do svlačionice, igrači i funkcioneri su zastali da čuju rezultat sa drugog meča.

Sve je moglo da se završi i sa par minuta produžetka utakmice, da je to bilo potrebno.

Dragomiru, koji je posle svega postao predsednik Rumunske profesionalne fudbalske lige i na tom mestu bio od 1996. do 2014, posle ove pobede bilo je rečeno da sada mora da izbori i plasman u prvu ligu.

On je samo zatražio od zeta Barbuleskua da „pripazi šta radi" u Skornićeštiju.

On je bio navijač Steaue i bukureštanski vojni tim je smatrao za potencijalnog osvajača Kupa šampiona.

Steaua je to i ostvarila 1986, dve godine kasnije je stigla do polufinala, a 1989. ponovo do finala.