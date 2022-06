Ukrajina i Rusija: Šifra paljanicja - šta se dešava sa ruskim jezikom u Ukrajini

Ukrajina je na dobitku

„Istovremeno, broj ljudi koji stalno koriste isključivo ukrajinski jezik u svakodnevnom životu ostaje približno na istom nivou poslednjih godina. Trenutno je to oko 48 odsto. Ogromne promene beležimo u još jednom segmentu: u proteklih deset godina [udeo] građana Ukrajine koji govore isključivo na ruskom jeziku opao je sa 40 posto na 26, a na kraju prošle godine čak na 18 odsto, i to na početku rata. S druge strane, dosta je porastao broj ljudi koji istovremeno koriste i ukrajinski i ruski u svakodnevnom životu, sa 15 na 32 odsto", kaže Antipovič.

#яzabula

„U međuvremenu sam izbrisala rusku tastaturu sa laptopa. Imam Mekbuk, i na njemu su one zastavice za prikazivanje jezika. Shvatila sam da me taj „akvafreš" motiv baš nervira. Ostali su samo engleski i ukrajinski. Sada, da bih kucala ruska slova, moram da pritisnem dodatne tastere, što je nezgodno. Ali neka, tako je bolje", osmehuje se ona.

Alena Žuk, 33 godine, ilustrator, tatu majstor, Kijev, sada - prisilna emigracija u Nemačku

Nisu to te reči, nije to ta emocija, činilo se nekako strano i mi smo "potisnuli" ovu priču.

To me je jako deprimiralo, prvih nekoliko nedelja su mi bile veoma teške i naporne, stvarno me je zabolela glava.

A onda je to nekako postepeno prošlo, i otprilike nakon tri meseca sanjala sam san na ukrajinskom, i probudila sam se sa mišlju: o, primili su me, sada zvanično govorim ukrajinski.

Meni na Dan pobede

Šta je to paljanicja?

Ukrajinski ruski

Neke reči i fraze koje je izgovorio bivši premijer, kao na primer one „krvopijce" kako je on svojevremeno nazvao „krvopije" Ukrajinci se i danas sećaju sa smehom.

„Ali to nije dovoljno da bi se potvrdilo postojanje posebne verzije jezika. Da bi se to uradilo, on mora da bude sistematizovan. Moraju da se pojave rečnici. Mora da postoji literatura na ovom jeziku. Govorimo o kolosalnim dugoročnim naporima naučnika, pisaca i novinara. I što je najvažnije, nosioci ovog jezika treba da shvate svoju odvojenost od lingvističke metropole, da razviju sopstvenu verziju jezika i da se ne rukovode pravilima koja uspostavljaju lingvističke institucije Ruske akademije nauka", nastavlja on.