Fudbal i Liga šampiona: UEFA se izvinila navijačima Liverpula i Real Madrida zbog nemilih događaja u Parizu

Pre 1 sata

Evropska fudbalska unija (UEFA) izvinila se navijačima Liverpula i Real Madrida koje su zadesile neprijatne scene uoči finala Lige šampiona i poručila da se to ne sme ponoviti.

„Ni jedan fudbalski navijač ne bi trebalo da bude doveden u tu situaciju i to ne sme da se ponovi", navodi se u saopštenju UEFA.

On je tvrdio da je veliki broj navijača Liverpula imao falsifikovane ulaznice i da je to dovelo do incidenata ispred stadiona, pa je početak utakmice kasnio pola sata.