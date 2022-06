Platinasti jubilej: Korgiji - kako se Kraljica zaljubila i pokrenula fenomen

Bio je to kraj jednog psa vrste velški korgi pembrok, ali ne i za Njeno veličanstvo, koja je tek počinjala.

Ali štene je postalo poznato kao Duki, navodno nakon što je osoblje uzgajivačnice čulo da će njegov vlasnik biti vojvoda od Jorka (the Duke) i nadimak se zapatio.

Duki se užasno ponašao, nekontrolisano grizući kurire i posetioce - ali to nije sprečilo da novinska fotografija Elizabete i malog tiranina osvoji javnost i proslavi korgi pembroka.

„Ljudi - uzgajivači - pokušavali su da namire tržište psom koji je odjednom postao veoma popularan. To je efekat 101 dalmatinca", ističe Kijara Farel, direktorka biblioteke i zbirki Kluba uzgajivača pasa.

„Vidite to i na primeru reklamiranja - npr. stari engleski pas ovčar na reklami Duluksa iz sedamdesetih i osamdesetih", dodaje ona.

Daleko od kamera, princeza Elizabeta i Suzan bili su nerazdvojni. Na to dodajte kraljevsku svest o važnosti loze i ne iznenađuje da se ona obratila Telmi, koja joj je obezbedila njene štence iz detinjstva, tražeći od nje da nađe Suzan njenog para.

Rozavel Laki Strajk bio je pas određen za taj posao, i on je osnovao lozu vindzor korgi pembroka koje se nastavila narednih 14 generacija.

Korgiji moraju da idu svuda gde ide Kraljica - od palate do palate.

To podrazumeva vožnju helikopterima, vozovima i limuzinama. Za Božić u Sandrigamu, svi dobiju svoju čarapu za poklone koju im napuni sama Kraljica.

Život običnog psa ne uključuje hiljade jutara zemlje po kojima on može da trči ili izdašne obroke - spremljene u kraljevskim kuhinjama - koji se sastoje od odreska, pilećih grudi, povrća i pirinča.

„Njena porodica to naziva 'psećim mehanizmom' […] Ako situacija postane prekomplikovana, ona će ponekad bukvalno samo izaći i povesti pse sa sobom. Priča se da su princu Endrjuu bile potrebne tri nedelje da se probije od pasa kako bi saopštio majci da je njegov brak sa Sarom Ferguson u krizi", piše ona.

Ratni hirurg doktor Dejvid Not opisao je kako mu je ona pomogla da preživi ručak u Bakingemskoj palati nakon što se upravo vratio iz Alepa, u ratom zahvaćenoj Siriji, i nije mogao da progovori zbog post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Kraljica je predosetila da nešto nije u redu i rekla: „Dozvolite da vam pomognem", a zatim zatražila da joj dovedu njene korgije, ispričao je doktor Not.

„I tako smo 20 minuta za ručkom Kraljica i ja hranili pse. Ona je to uradila zato što je znala da sam prošao tešku traumu."

Program uzgoja u kraljevskom domaćinstvu, međutim, u međuvremenu je obustavljen. Priča se da Kraljica nije spremna da za sobom ostavi mlade pse kad umre. Ako monarhija zna nešto, onda je to da nam svima dođe naše vreme.

Ali, pogotovo od poznih devedesetih, došlo je do pada, a 2014. godine bila je njihova annus horribilis.

Foj je izjavila za Veniti fer kako su psi na snimanju bili podmićivani poslasticama i da su posebno voleli sir, zapitavši se: „Počnete da se brinete da će doživeti srčani udar kad im ga dajete. Ovi korgiji su puni sira do balčaka - oni jedu čitavu kocku čedara svaki dan. To je strašno."

Brojke su se vratile - registracija štenaca korgija skočila je za 16 odsto 2017. godine nakon emitovane prve sezone, i 47 odsto 2018. godine, posle druge sezone. I nije za to bila zaslužna samo Kruna.

Društvene mreže su takođe bile ključne za renesansu korgija, kao što to Kris Ikval, vlasnik TikTok zvezda Hemija i Olivije, vrlo dobro zna.

„Snimak je imao 250.000 pregleda za manje od 20 minuta", priseća se on.

Upitan šta je to kod korgija što toliko osvaja ljude, on je odgovorio: „ Ima nečeg vrlo jedinstvenog u vezi sa korgijima - to je prosto pas za kog morate da navijate."