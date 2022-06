Rusija i Ukrajina: Ranjeni, ali željni da se vrate u borbu

Jurij je uspeo da upozori ratne drugove da uzmu zaklon, ali ne i sam to da učini, jer se nalazio na deset metara od skloništa kad je udarila raketa.

„Da se ja pitam, sad bih ustao, vratio se da se borim. Veoma sam nesrećan što se moji momci tamo bore, a ja tu ležim i ne mogu da im pomognem", kaže mi on iz bolničkog kreveta u Dnjepru, četiri sata vožnje od prve linije fronta u regionu Donbasa u istočnoj Ukrajini.

Ali trenutno su dugi redovi onih kojima je potrebno upravo to - i ranjenih vojnika i civila.

Predsednik Zelenski je prošle nedelje izjavio da u borbama svaki dan pogine do 100 vojnika, a bude ranjeno njih 500.

On je ortopedski hirurg iz Dnjepra, koji radi po čitav dan da bi spasao što više ljudi.

Nekih dana ima i do 80 pacijenata.

„Ne mogu svi da se spasu", kaže on tiho.

Ali veruje da rešenje za one koji su izgubili udove mora da se pronađe unutar zemlje, a ne da se pacijenti šalju u bolnice u inostranstvu.

„Osoba koja dobija prvi protetički ud mora da se obuči da ga koristi. To je kao sa biciklom: nije dovoljno samo dati nekome balanser da bi on znao da ga vozi. Neko negde mora da ga i nauči", kaže direktor Aleksej Štanko, dok me vodi u obilazak.