Moda i ekologija: Ne kupuju novo, čuvaj životnu sredinu

Pre 55 minuta

U njenoj knjizi Loved Clothes Last iz 2021. godine, Orsola de Kastro, osnivačica globalne kampanje Fashion Revolution, šalje krik upozorenja.

Ovo su činjenice koje oduzimaju dah, s obzirom na to da je, nakon određenog trenutka, ovo industrija koja trguje nebitnim stvarima.

Ipak, bez obzira na to, odbacuje se, između 80 i 100 milijardi komada godišnje.

Većina od tih 80 do 100 milijardi komada odeće - što je konzervativna procena - već završi spaljena ili na deponiji nakon samo nekoliko nošenja.

Učesnici kampanja sve češće tvrde da je jedan od najlakših načina da se smanji uticaj mode manja kupovina (daleko manje, samo tri nova komada odeće godišnje, prema kampanji Take the Jump), tako da odeća koju već posedujemo traje duže.

Istraživanje koje je sprovela dobrotvorna organizacija za zaštitu životne sredine Wrap pokazuje da bi produženje veka odevnog predmeta za samo devet meseci moglo da smanji njegov uticaj na životnu sredinu do 10 procenata.

Ovo može zvučati lako za postizanje, ali da jeste, to bismo već uradili.

Orsola de Kastro, osnivačica Fashion Revolution i autorka knjige Loved Clothes Last

Dobrotvorna organizacija za ponovnu upotrebu tekstila Traid's 23 Percent Campaign pokrenuta je 2019. kako bi se istakao procenat odeće koje su Londonci ostavili nenošenu u svojim ormarima.

Odakle da počnemo?

„Rezervišite dva sata jedne nedelje i otvorite svoj garderober", nastavlja ona. „Potražite komade koje niste nosili mesecima ili više. Možda je to jedna svečana bluza.

„Pomoću stajlinga uzeli ste predmet koji ste nosili samo u jednoj postavci i učinili da on funkcioniše za bezbroj drugih. Kreativnim stajlingom haljine mogu da postanu suknje ili topovi.

Godine 2019, dizajnerka Stela Mekartni je to najbolje izrazila kada je za Obzerver rekla:

„Pravilo je da ne čistite. Pustite da se prljavština osuši i obrišite je. U suštini, u životu važi pravilo: ako apsolutno ne morate da čistite, nemojte to čistiti.

Prekinite to i u osnovi ste modno održiva osoba.

Imati i čuvati

Autor fotografije, Tessa the Dresser

„(Nedostatak ovih veština) zaustavlja mnoge ljude na prvoj prepreci, ali samo one bi spasile odeću koja se šalje na deponiju - ili u dobrotvorne prodavnice gde neko drugi mora da se bavi njom.

„Plus, to vam daje sjajan osećaj dostignuća, znanje da to možeš. To je fantastična, radosna stvar."