Automobilizam: Šef Ferarija o petogodišnjem putu povratka na vrh Formule 1

Pre 27 minuta

Put do toga bio je trnovit - otpuštanje četvorostrukog šampiona, začkoljice sa propisima, pad tima na najniže grane u poslednjih 40 godina i promena pravila.

Kako su to postigli? Šef tima Matija Binoto zastaje na trenutak da razmisli.

„To je zanimljivo pitanje, ali i teško", kaže on, objasnivši da za transformaciju nisu zaslužna puka tehnička poboljšanja.

„Pravi razlozi se ne svode na tehnički aspekt, to što smo promenili sagorevanje motora i popravili našu aerodinamiku. To su samo posledice."

On govori:

Bolne lekcije iz neuspeha

„Kao tim, već smo dokazali da imamo dobar nivo kreativnosti i da smo sposobni da tumačimo nova pravila", kaže on, „a bolid koji smo napravili bio je dobar - dobra osnova za dalju gradnju, u pogledu koncepta i ideje. Štaviše, narednih godina, drugi timovi su kopirali naša rešenja."

„Kad sam uskočio u ulogu šefa tima, rekao sam da je to veoma mlad tim. Nismo bili mladi u pogledu godišta - tada sam imao 50 godina. Ali bili smo mladi u svojim ulogama. Morali smo da steknemo iskustvo.

„Godine 2017, imali smo problema sa pouzdanošću. Naši vozači su se sudarali jedni sa drugim, ali smo imali i tim koji nije bio dovoljno jak u pogledu kulture i mentaliteta. I uz sve to, nismo imali prava sredstva prosto zato što smo uveli novine koje nisu donosile željene rezultate.

Toboganska vožnja 2019. godine

Bio je to potez koji je isplanirao još bivši predsednik i izvršni direktor Ferarija Serđo Markione, čije je restrukturiranje tima dovelo do nastanka inovativnih bolida za 2017. i 2018. godinu.

Potom, tokom zime 2019-20, FIA je saopštila da je došla do privatnog sporazuma sa timom.

Binoto danas kaže: „To je prošlost; voleo bih da više ne govorim o tome, međutim ono što smo radili u to vreme nekako je testiralo granice tumačenja.

Lekler je osigurao prvu pobedu u Formuli 1 na Velikoj nagradi Belgije 2019. godine, a to je bila i prva Ferarijeva timska pobeda još od Velike nagrade Amerike godinu dana ranije

Zenit u 2020. godini

„Te godine, Ferari nije bio jedini koji je gubio snagu na stazi. Većina proizvođača je tada isto gubila snagu. Ali mi smo gubili snagu najviše i to nas je od nekoga ko je bio u prednosti dovelo u položaj očiglednog zaostatka.

„Uz sve to, napravili smo bolid za 2020. godinu znajući da imamo prednost u pogonskoj jedinici, pa smo ga napravili sa mnogo aerodinamičnog potiska, prihvativši mnogo vuče."

On dodaje: „Bolid nije bio dobro osmišljen u pogledu zacrtanih meta, recimo to tako."

Da sve bude gore, Ferari nije imao načina da to promeni.

„Nismo imali mogućnost da unapredimo automobil tokom same sezone", kaže Binoto.

„Bio je to težak trenutak, zato što mislim da obožavaoci nisu shvatali šta se tačno desilo - ili, uopšteno gledano, ljudi koji prate Formulu 1."

Lekler bi povremeno izveo čudo, kao što je plasman u kvalifikacijama na četvrtom mestu i osvojeno treće mesto na Silverstonu, ali celokupno gledano, kako to Binoto kaže, „kao tim smo imali problema".

Ne gubiti veru

„U ono vreme", kaže on, „naš izvršni direktor bio je Luis Kamileri i on je imao dovoljno vizije da shvati da je najvažnije timu obezbediti stabilnost. Razumeo je da smo već započeli proces gradnje."

To je, priznaje Binoto, dovelo do ogromne kulturološke promene u Ferariju.

Timske kolege Sains i Lekler popunile su prvi red dvaput do sada u kvalifikacijama za trke ove sezone

„Ali ne možete dobro da radite oba", kaže on, dodavši da je trebalo da prođe najmanje godinu dana da se tim restrukturira.

„Ali od tada je pet godina radio na tehničkim pitanjima Formule 1, tako da je mnogo jači, a to važi i za sve ostale u njihovim odgovarajućim ulogama. Pet godina kasnije, imamo jače veštine i bolje ljude."

Ali to nije bio do kraja interni proces. U protekle tri godine, kaže Binoto, Ferari je „zaposlio više od 30 ljudi iz drugih timova, ljude koji su doneli sveže ideje, nove metodologije."

„Tim čine ljudi, kultura, sredstva i metodologija", kaže on.

Sjajan početak 2022. godine

Prvo su to uradili sa motorom. Prošla godina bila je značajan korak napred u odnosu na ono što su imali 2020. godine, ali i dalje jedna od najslabijih na ovom polju, mada je prelazak na hibridni sistem u finalnoj trećini sezone pomogao da preteknu Meklaren i zauzmu treće mesto u šampionatu.

Leklerova prilika da zablista

On do sada ima pet pol pozicija u sedam trka ove sezone.

„Znali smo da mora da se popravi što se tiče zrelosti, liderstva i upravljanja gumama, i, mislim da smo, kako su sezone proticale, stekli samopouzdanje da on to može i da će postati fantastičan vozač.

Sains je, kaže on, „veoma brz i prilično sam siguran da i on može da osvaja šampionate."

Može li Ferari da održi potencijal?

Nakon što je Ferari napravio stratešku grešku u Monaku, domaći vozač Lekler je mogao samo da reaguje tvitom: „Mnogo boli. To je sve."

Binoto kaže: „Postavili smo ciljeve da ponovo budemo konkurentni 2022. godine. Dakle, naš cilj je da budemo konkurentni, a ne da osvojimo šampionat i bilo bi potpuno pogrešno pretvoriti to u: 'Pokušajmo da osvojimo šampionat zato što smo toliko konkurentni.'

„Govorim to možda da bih malo smanjio pritisak koji oseća tim, ali takođe mislim da bi bilo pogrešno da kao uprava promenimo ciljeve u odnosu na one koje smo već sebi zacrtali.

„Nesumnjivo pokušavamo da otvorimo ciklus - da postanemo svetski šampioni i to ne samo jednom, već da pokušamo to i da ostanemo. Ali mislim da za to treba vremena.