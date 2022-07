Crkva i istorija: Kako i zašto je evoluirala religija

Pre 1 sata

Ali možemo se vratiti unazad, do razvoja usmenih predanja koja su zapisana u tekstovima koji su ugrađeni u kanonski Novi zavet.

To je čin deljenja stola, svakako važan ritual na drevnom Bliskom istoku.

Duboka religija

To je zato što, prema rečima pokojnog sociologa Roberta Bele, „ništa nikada nije izgubljeno".

Kada je jedan učesnik predložio da počnu sa definisanjem religije, neko je brzo primetio da je poslednji put kada su to pokušali da urade „polovina publike ljutito izašla iz prostorije".

Našalio se de Val: „I to na akademiji nazvanoj po temi!"

One su, tvrdi, karakteristične za lovce-sakupljače.

Adaptacija ili nusproizvod?

Postoje dve glavne perspektive o tome zašto bi to moglo biti tako.

Ovo je poznato kao višestepena selekcija, koja „prepoznaje da se koristi ponekad mogu akumulirati pojedincima kroz efekte na nivou grupe, umesto da uvek budu direktan proizvod sopstvenih radnji", kako to Danbar definiše.

Najpre - osećanje

To Tarnera navodi na ono što on smatra pitanjem vrednim milion dolara:

„Kako je darvinistička selekcija radila na neuroanatomiji hominina kako bi ih učinila društvenijima, kako bi mogli da stvore kohezivne društvene veze, kako bi formirale primarne grupe?", pitao me je telefonom.

Linija hominina se tada razgranala na dve pre oko pet-sedam miliona godina, pri čemu je jedna linija vodila do šimpanzi i bonoba, a druga do nas.

„Čini se da je ovo najveća veličina grupe koja se može održati samo negovanjem", kaže on.

Razlog za to je, kaže Danbar, što ljudi imaju kapacitet da dostignu tri puta više društvenih kontakata od šimpanzi za datu količinu društvenog napora.

Kako to?

U početku, kaže Tarner, selekcija je povećala veličinu njihovog mozga za oko 100 kubnih centimetara od one kod šimpanzi, na oko 450 kubnih centimetara (kod Australopitekusa afarensisa).

Nasuprot tome, savremeni ljudi se mogu pohvaliti veličinom mozga mnogo većom od bilo kog od ovih, sa kapacitetom lobanje do 1.400 kubnih centimetara.

Veličina mozga se meri endokastom, ali Tarner kaže da to ne odražava subkortikalno poboljšanje koje se dešavalo između pojave Australopita (pre oko četiri miliona godina) i Homo erektusa (pre 1,8 miliona godina).

Iako je neokorteks kod ljudi tri puta veći od onog kod majmuna, subkorteks je samo dvostruko veći - što navodi Tarnera na uverenje da je poboljšanje osećanja hominina bilo uveliko u toku pre nego što je neokorteks počeo da raste do sadašnje ljudske veličine.

Evo kako je priroda to izvela.

Razrada drugog reda je još složenija i dogodila se u evoluciji od Homo erektusa (pre 1,8 miliona godina) do Homo sapiensa (pre oko 200.000 godina).

„A kada ove nove valencije pozitivnih emocija postanu neurološki moguće, one mogu postati isprepletene sa ritualima i drugim ponašanjima koja izazivaju emocije kako bi se pojačala solidarnost i, na kraju, stvorila ideja o moćnim bogovima i natprirodnim silama."

„Argument je za materijalizam", napisao je on u zapisu u časopisu, „da hladna voda iznenada izaziva u glavi, umni okvir, analogan onim osećanjima, koja se mogu smatrati istinski duhovnim".

Ako je to tačno, onda to znači da se uzroci religioznih osećanja mogu precizno utvrditi i proučavati kao i svako drugo osećanje.

Ritual

Mozak šimpanze je tako sličan našem: oni imaju emocije koje su jasno slične ili iste kao one koje nazivamo srećom, tugom, strahom, očajanjem i tako dalje - neverovatne intelektualne sposobnosti za koje smo mislili da su jedinstvene za nas.

„Oni to ne mogu da analiziraju, ne govore o tome, ne mogu da opišu šta osećaju. Ali imate osećaj da je sve to zaključano u njima i jedini način na koji to mogu da iskažu je kroz ovaj fantastičan ritmički ples."