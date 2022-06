Rusija, istorija i Putin: Ruski lider se uporedio sa carom iz 18. veka - „Petar nije zauzimao teritorije, on ih je vraćao"

Pre 55 minuta

Divljenje Vladimira Putina prema Petru Velikom dobro je poznato odranije, ali sada se čini da on i sam gaji ideje o „veličini".

Putin se otvoreno uporedio sa ruskim carom, izjednačivši današnju rusku invaziju na Ukrajinu sa Petrovim ekspanzionističkim ratovima pre oko tri veka, iznevši do sada najočiglednije priznanje da je rat pokrenuo radi osvajanja teritorija.

Pre nego što je govorio o IT-u i tehnološkom razvoju, govorio je o politici i moći: o novoj borbu za geopolitičku dominaciju, kako je on vidi.

U tome, rekao je odabranoj publici, on Petra Velikog doživljava kao vlastitog uzora.

„Pomislili biste da je on ratovao sa Švedskom, zauzimajući njenu teritoriju", rekao je Putin, govoreći o Velikom severnom ratu koji je Petar pokrenuo početkom 18. veka, dok je gradio novu Rusku imperiju.

„Ali on nije ništa zauzimao; on je te teritorije vraćao!", rekao je on, tvrdeći da su Sloveni u toj oblasti živeli vekovima.