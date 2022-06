Amerika i ljudska prava: Preživeli Gvantanamo, pa prebačeni u Srbiju i Albaniju - „I dalje smo u zatvoru"

Pre 51 minuta

Nije mu dozvoljeno da vozi, tako da retko odlazi na molitve petkom, zato što to podrazumeva dugo putovanje autobusom do najbliže džamije.

To je gradić na bivšoj lokaciji za testiranje nuklearnog oružja na krajnjem istoku Kazahstana koji on ne sme da napusti.

„To je jedino što me sprečava da poludim", kaže on.

„Rekli su mi da je njihov posao samo da se staraju da imam krov nad glavom i da imam hranu, i to je to."

To je bila i Adajfijeva sudbina, kaže on - našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

„Nismo razumeli panele za evaluaciju, mislili smo da je to samo još jedno saslušavanje", kaže on.

Na kraju je preklinjao vlasti da mu dozvole da ode do nje, kaže on, ali su one to odbile.