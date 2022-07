Medicina i hipnoza: „Ljudi tvrde da je beskorisna ili opasna - obe grupe greše"

Pre 1 sata

Bio je to treći put da je devojka zbog astme završila u bolnici u isto toliko meseci.

„Da li želiš da naučiš vežbu disanja?", pitao ju je on.

Nisu još stigli do astme na njegovim časovima hipnoze.

Bio je to formativni susret i za lekara i za njegovu pacijentkinju.

U narednih 50 godina, on će osnovati Centar za integrativnu medicinu na Univerzitetu Stenford i, prema njegovoj vlastitoj proceni, hipnotisati više od 7.000 pacijenata.

Hipnotička sugestija može da dovede do neobičnih i potresnih iskustava, kao što je nemogućnost da se prepozna vlastiti odraz u ogledalu

Kad se osobi podložnoj hipnozi kaže da će njena ruka početi da se kreće sama od sebe, ona će to i učiniti.

Kad osoba čuje da neće moći da razdvoji vlastite isprepletene prste, biće to kao da su oni zalepljene lepkom.

Sve veći korpus dokaza ukazuje na to da je hipnoza efikasna kod mnogih ljudi koji imaju problema sa bolom, anksioznošću, PTSP-om, stresnim trudovima i porođajem, sindromom nervoznih creva i mnogim drugim tegobama.

Počeci mesmerizma

Od transa u tradicionalnim južnoafričkim isceliteljskim praksama, preko šamanizma u Sibiru, Koreji i Japanu, do lečenja američkih Indijanaca, mnoge ove prakse koriste sposobnost tela da uđe u stanje nalik hipnozi.

Najslavnije, osnivač zapadnjačke psihoterapije Sigmund Frojd uradio je neke od najpoznatijih analiza na osnovu studija slučajeva pacijenata kao što su „Ana O" (Berta Papenhajm, austrijsko-jevrejska feministkinja), koju je Frojdov saradnik Jozef Breuer lečio hipnozom od 1880. do 1882. godine.

On je navodno koristio hipnozu da zavede baronicu tokom brojnih sesija, što je kulminiralo lažnim brakom koji je izazvao zgražavanje u čitavoj nemačkoj aristokratiji.

Nasleđe Mesmerovih ekscentričnih eksperimenata je kaleidoskopski niz istraživanja - od improvizatorskih eksperimenata iz sredine 20. veka koji su mešali hipnozu, koncentrovanu kiselinu i zmije, do studija objavljenih u vrhunskim medicinskim časopisima o hipnozi kao moćnom sredstvu za ublažavanje bola bez upotrebe lekova.

Dok se jednog ponedeljka posle podne približavam kancelariji kognitivnog neuronaučnika Devina Terhuna u Goldsmitsu, hvata me nervoza iz dva razloga.

Prvo, nikad još nisam bila hipnotisana, i, iako sam do tog trenutka razgovarala sa brojnim istraživačima i kliničkim lekarima, znati ponešto o teoriji ne čini da se osećam pripremljenom za pravu stvar.

Neki ljudi su govorili o potresnim iskustvima tokom hipnoze, od vantelesnih iskustava do halucinacija.

Dok sam išla do Terhunove kancelarije, setila sam se onog puta kad sam zakasnila na nov posao zato što sam otišla na pogrešan kraj Londona glave zaronjene u knjigu Snaga Naomi Alderman.

Refleksna reakcija

To i upadljivo obična crna kutija, nešto nalik predimenzioniranoj kutiji za cipele, jedini su predmeti u prostoriji po kojima se ona razlikuje od bezbroj kancelarija drugih univerzitetskih profesora na kampusu Univerziteta Goldsmit u južnom Londonu.

Ovde Terhun istražuje brojne aspekte svesti, od hipnoze do metakognicije, a ovo su njegovi rekviziti u eksperimentima.

Nakon što dobija moj pristanak da izvrši nekoliko osnovnih testova kako bi video koliko sam podložna hipnozi, Terhun crta malu tačku na beloj tabli preko puta sofe, koju zove „meta" i poziva me da se usredsredim na nju.

Ja to i činim, a on počinje da čita scenario sporim, smirenim glasom:

„Pomoći ću vam da se opustite, a za to vreme dopustite da vam izložim niz uputstava koje će vam pomoći da postepeno uđete u stanje hipnoze.

Primećujem to prvo po svom licu, jer nestaje moj stalno ugađajući osmeh.

Trudim se da ne jurim vlastite misli u krug. Terhun me podseća na to da se usredsredim samo na glas i moje mentalne smetnje popuštaju.

Terhun zastaje i potom nastavlja smirenim, strpljivim glasom: „Ovo još nije sugestija, ne brinite, slobodno samo ispružite ruku ispred sebe, kao što biste inače uradili." („Oh, u redu, dakle smem to da uradim svesno.").

„Eto ga", kaže on.

„Obratite pažnju na to da li je vaša ruka blago utrnula ili da li kroz nju prolaze žmarci. Zabeležite i najmanji napor koji je potreban da ne biste savili ruku u zglobu.

„Kako ona postaje sve teža i teža, vaša ruka se sve više i više spušta, sve je teža, i teža, i teža, vaša ruka se spušta, još više, skroz do dole…".

I to se zaista i dešava. Terhun jedva da ima vremena da završi sugestiju pre nego što moja ruka udari u sofu.

I dalje se osećam smireno i opušteno, ali negde u svojoj glavi čujem tanušni glas koji govori: „Vidi ti to!".

„Ovaj put želim da mislite na to kako vam ruka postaje izuzetno ukrućena i ukočena", kaže on.

Na trenutak se pojavljuje škotski terijer koji se igra na zelenoj poljani - ali to nije pravi san, već više kao oni trenuci pre nego što zaspite, kad vaš um počinje da luta.

Nakon što sam završila sve testove, Terhun polako odbrojava od 20 do nula da bih izašla iz hipnoze.

Podložnost hipnozi je individualno svojstvo, kao inteligencija, koje varira od osobe do osobe

Na testu teškog tereta, oko 90 odsto populacije osetiće nešto, kaže Terhun - pa čak i on, iako je on „niski".

Bilo je još nekoliko drugih testova koje nije isprobao. Jedan od njih je agnozija, gde je sugestija da se zaboravi ime nekog prostog predmeta, kao što su makaze, i čemu one služe.

Drugi test je hipnotička amnezija, kad se nekome kaže da zaboravi sve što se desilo tokom same hipnoze.

U vozu do kuće posle moje hipnoze, još u zaostalom stanju spokoja, razmišljam o svemu što se desilo.

Moja hipnoza toliko nije ličila ni na šta što sam do sada doživela, da sam imala potrebu da dođem do malo objektivnijih svedočanstava o onome kroz šta sam upravo prošla.

Hipnotisani mozak

U testu Strup, imena boja ispisana su u neodgovarajućoj boji - i taj test ume da dođe do punog izražaja pod hipnozom

To je oblast istraživanja u povoju, ali postoji nekoliko kandidata.

U jednom eksperimentu, on i njegove kolege hipnotisali su i „visoke" i „niske" kandidate dok su im snimali mozgove.

„Kad se to desi, manje se brinete šta bi još moglo da se dešava oko vas", kaže Spigl.

„To vam omogućuje da se isključite iz ostatka sveta", dodaje on.

To bi moglo umnogome da objasni osećanje velike usredsređenosti tokom hipnoze, ali šta je sa neobičnom senzacijom da vaše telo radi stvari na svoju ruku?

„Veruje se da je to sastavni deo mentacije okrenute ka sebi - sanjarenja, lutanja misli i tome sličnog", kaže Terhun.

Tu bi mogao da se krije koren one izuzetne senzacije da nemate do kraja kontrolu nad vlastitim telom.

Moguće je da dok vas hipnotišu, vi sasvim slučajno razmišljate o eksperimentatoru i o čemu on razmišlja.

„Ali to je najbolja grana dokaza koje imamo", zaključuje Terhun.

Od laboratorije do klinike

I dok akademski građani pokušavaju da iscede detalje o tome zašto hipnoza funkcioniše na način na koji funkcioniše, klinički lekari iskorišćavaju njene efekte - baš kao što su to radili vekovima.

U Velikoj Britaniji, između 13 i 50 odsto ljudi pati od hroničnog bola, dok je u SAD to oko jedna trećina ljudi.

Svakih 15 minuta pre, tokom i posle zahvata pacijenti su zamoljeni da ocene svoj bol i stepen anksioznosti od nule (smirenost i odsustvo bola) do 10 (izraženi strah, anksioznost i bol).

Grupa pod standardnom negom iskoristila je više nego duplu količinu fentanila i midazolama od obe druge grupe, i one sa srdačnom sestrom i hipnotisanima.

Pitanje prinude

„Da ako uđete na hipnotičku sesiju sa mnom, ja mogu da vas kontrolišem, da vas nateram da radite nekakve neprimerene stvari. Dokazi za to su vrlo slabi."

„Ljudi koji su bili hipnotisani su rekli: 'Oh, moj Bože, to je bilo van moje kontrole. Napolju bi pljuštala kiša a ja bih i dalje izlazila da vam pošaljem razglednicu, nisam mogla tome da se oduprem. Prosto sam morala to da uradim'", priseća se Barnijer.