Istorija i književnost: Od Ane Frank do Virdžinije Vulf - dnevnici koji svedoče bolje od udžbenika

Baš kao i bilo koji drugi tinejdžerski dnevnik, Anin počinje kao lično svedočanstvo pisano samo za sebe, ali sve se to promenilo u martu 1944. godine, kad je čula radio emisiju emitovanu iz Londona.

Od tada je on preveden na 67 jezika i prodat je u više od 30 miliona primeraka širom sveta, osiguravši da ime Ane Frank ostane zabeleženo u istorijskim analima.

Istovremeno, naravno, on stoji i kao moćno svedočanstvo o užasima Holokausta, kao što je sumirao još 1946. holandski istoričar Jan Romejn, koji je pročitao dnevnik pre njegovog objavljivanja:

Beleške o skandalu

To, delimično, objašnjava zašto su toliko popularni; taj ukus izgreda je zavodljiv, naročito kad su u pitanju skandalozniji primeri.

Od Markiza de Sada do Anais Nin, ozloglašeni dnevnici podjednako oduševljavaju i odbijaju.

Dnevnik očigledno ima veliku vrednost kao istorijski dokument; ono što saznamo o Londonu iz perioda Restauracije iz dnevnika Semjuela Pipsa, na primer - njegova svedočanstva kao očevica Velike vatre i kuge - od nemerljive je vrednosti za one koji proučavaju period.

Od Doroti Vordsvort (sestre slavnog pesnika Vilijama) do Endija Vorhola, i svih američkih predsednika i predsedničkih savetnika između njih, ti ljudi koji su vodili dnevnike nude nam nešto slično grešnom zadovoljstvu koje pružaju časopisi i internet stranice koji povlađuju našoj kulturi opsednutoj slavnima.

„I ružno sa lepim"

„Jesu li njihovi životi stvarno bili toliko fascinantni", piše kritičarka kulture Dženet Malkolm, „ili je to prosto tako zato što su pisali toliko dobro i toliko neumorno o samima sebi i jedni drugima da se nama čini da je tako?"

Njihovo najveće dostignuće, pretpostavlja ona, jeste to što su „stavili u ruke potomstva dokumente koji su neophodni da bi se privukla nestalna pažnja potomstva - pisma, memoare i dnevnike koji otkrivaju njihove unutrašnje živote i nagone na onu vrstu bespomoćne empatije na koju nagoni proza."

To je struktura koju često koriste pisci dečje ili omladinske književnosti - od serijala Dnevnik šonjavka Džefa Kinija i Princezinih dnevnika Meg Kebot, do Zamka u mom srcu Dodi Smit i skorijeg Prednosti jednog marginalca Stivena Šboskog - upravo zato što je to najbrži način uvlačenja čitaoca u svest protagoniste o kom čitaju.