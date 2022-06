Društvene mreže i mladi: Ubistvo trinaestogodišnjeg Olija Stivensa

Prošlog januara, Amanda i Sjuart Stivens gledali su sina sa različitih prozora kako odlazi od kuće, ne znajući da će mu to biti poslednji put.

Ubrzo posle toga, on je ubijen.

Taj telefon koji je držao u ruci pružiće odgovore na to šta se desilo.

I tako me je Stjuart, Olijev otac, zamolio da istražim ulogu koju su društvene mreže odigrale u onome što se desilo njegovom sinu - i čemu su izloženi trinaestogodišnjaci poput Olija.

„Društvene mreže nisu krive za njegovo ubistvo, ali nisu učinile ništa da ga zaštite, a bez njih on bi još bio živ."

Rešila sam da otkrijem šta to mladi tinejdžeri mogu da vide na društvenim mrežama otvorivši lažni nalog kao trinestogodišnjak na pet društvenih mreža koje su popularne u toj starosnoj grupi.

Želeli smo da vidimo čemu će trinaestogodišnjak koji prati popularne teme za svoj uzrast - od sporta preko gejminga do dril muzike i kriminalističkog sadržaja usmerenog protiv noževa - biti izložen i šta će mu biti preporučeno.

„Tajni svet"

Kad je Oli napustio kuću onoga dana, on je uveravao Amandu da je lokacija njegovog telefona uključena tako da će ona znati gde se on nalazi.

Bila je to nedelja posle Božića i porodica se spremala da se narednog dana vrati na posao i u školu.

Bio je to dečak kog je Oli poznavao.

Amanda nije mogla da razume šta joj on govori.

„Pomislila sam: 'Zar je on upravo rekao da je Oli izboden nožem?'".

On je izdahnuo tamo na poljani.

Kad ih ne vidi, to ga slomi svaki put.

Amanda mu i dalje kupuje slatkiše a kad usisava Olijevu sobu - što je on mrzeo - i dalje mrmlja ispod glasa: „Biću brza."

Neposredno pre nego što je ubijen, Oliju je postavljena dijagnoza autizma i, u to vreme, najviše je uživao u video igrama i slušanju muzike u svojoj sobi.

Pratila je signal dok je putovao s Olijevim telom do bolnice, a zatim ponovo kad je odnesen do policijske stanice Temz Velija.

„Neviđen" digitalni dokaz

To je slučaj koji on opisuje kao do sada neviđen, zato što je 90 odsto dokaza na suđenju za Olijevo ubistvo poteklo iz mobilnih telefona, a nijedno dete svedok nije moralo da svedoči.