Uzbunjivači: Svedočanstva o seksualnim zlostavljanjima unutar Ujedinjenih nacija

Pre 43 minuta

BBC je razgovarao sa ženama čija svedočanstva iz prve ruke otkrivaju kulturu nedodirljivosti koja seže sve do najviših nivoa organizacije.

Druge žene, koje spadaju u ljude koje bi UN najpre trebalo da zaštiti - one najugroženije, dakle - tvrde da su i same bile žrtve zlostavljanja.

BBC dokumentarni film Uzbunjivači: Unutar Ujedinjenih nacija donosi svedočanstva članova osoblja koji su pokušali da prijave navode - uključujući one za prevaru i seksualno zlostavljanje.

Što više muškarci budu prolazili s tim nekažnjeno, rekla je ona, „više njih će nastavljati to da radi".

„To samo pokazuje da je ponekad zaštita osoblja na višim položajima u svakoj organizacija važnija od staranja da one koji nemaju moć ne snađe ništa loše."

To je organizaciji dopušteno da bi bila zaštićena od ometanja dok radi svoj posao.

Ali UN tvrde da se to ne odobrava radi lične koristi osoblja, tako da to ne štiti one koji čine zločine kao što su seksualni napadi.