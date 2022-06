Muzika, Bitlsi: Dejv Grol i Brus Springstin svirali sa Polom Makartnijem na jednom od najposećenijih nastupa na Glastonberiju

Mark Sevidž

BBC muzika

Pre 55 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Pol Makartni i Dejv Grol

Zvuči kao san muzičkih fanova - Pol Makartni, Brus Springstin i Dejv Grol na sceni.

Grol se pridružio nekadašnjem članu Bitlsa Makartniju na bini festivala Glastonberi, u prvom javnom nastupu od smrti Tejlora Hokinsa, bubnjara Fu Fajtersa.

Čim je iskoračio na binu Piramida, publika ga je dočekala ogromnim aplauzom. U duetu su odsvirali hrapaviju, garažnu rok verziju pesme Bitlsa I Saw Her Standing There.

„Ovaj momak je doleteo specijalno zbog ovoga. Volimo te", rekao je Makartni.

„Kunem se, ni za šta na svetu ne bih propustio da ovde budem s tobom", odgovorio je Grol.

I nije ostalo na jednom iznenađenju, Makartni je zatim izveo Brusa Springstina da odsvira pesme Glory Days i I Wanna Be Your Man.

Springstin, roker iz Nju Džersija, čestitao je Makartniju 80. rođendan, koji je bio prošle sedmice, poželevši mu „još 80 veličanstvenih godina".

Prethodno su obožavaoci spontano otpevali rođendansku pesmu bivšem članu grupe Bitlsi.

Prekinuo ih je na početku, pitanjem: „Meni?".

Glavni nastup bio je jedan od najiščekivanijih na Glastonberiju proteklih godina, a neki od nepokolebljivih obožavalaca zauzeli su mesto u prvom redu više od 12 sati pre nego što je zvezda trebalo da izađe na binu.

Na početku koncerta,oko pola deset uveče, u publici je bilo toliko ljudi da je masu bilo nemoguće sagledati.

To bi mogao da bude najposećeniji koncert od rekordnog nastupa pevačice Doli Parton na ovom festivalu 2014. godine.

Publika je zauzvrat nagrađena maratonskim nastupom u trajanju od dva sata i 50 minuta tokom kojih je svirao hitove iz čitave karijere duge šest decenija.

Počeo je klasikom Bitlsa Can't Buy Me Love (snimljene pre 58 godina) i nastavio sa hitom Vingsa Junior's Farm - šaljivi signal porodici Ivis, koja svake godine ugošćuje Glastonberi na njihovoj farmi u Somersetu.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Brus Springstin kao specijalni gost

„Čoveče, tako je dobro biti ovde. Trebalo je da ovo radimo pre tri godine", rekao je Makartni, misleći na nastup koji je otkazao 2020. zbog pandemije.

„Ali evo nas. Imamo neke stare pesme za vas, imamo neku novu pesmu i imamo neke između... i osećam da ćemo se odlično provesti".

Na spisku su se našli neki od najvećih rok hitova poput Love Me Do i Lady Madonna; klasika njegove grupe Vings poput Band On The Run; i novije pesme sa solo albuma kao što je Come On To Me.

Makartni je baladu My Valentine, u Sinatrinom stilu, posvetio supruzi Nensi Ševel, a numeru Something odsvirao je na ukuleleu, instrumentu koji je dobio od tekstopisca Džordža Harisona.

Posetioce je raznežio duet sa Džonom Lenonom, čiji je vokal za pesmu I've Got A Feeling izvučen sa snimka koncerta Bitlsa s krova 1969. godine.

„Ovo mi mnogo znači", rekao je Makartni.

„Znam da je virtuelno, ali eto ja ponovo pevam sa Džonom, ponovo smo zajedno".

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Makartni nije prestajao da svira do 20 minuta posle ponoći

Ukupno je odsvirao 36 pesama, njihova duboka povezanost rezultirala je nekim zadivljujućim trenucima kada mu se i publika priključila u refrenima, posebno "na, na, na, na naaa.... Hej Džud" koja je odjekivala poljem četiri minuta i 40 sekundi.

Druge pesme bile su za njegovu dušu, poput I like In Spite Of All The Danger Kverimena, benda u kom je svirao pre Bitlsa sa Lenonom i Harisonom, zajedno sa Džonom Louom i Kolinom Hantonom.

Zvezda je rekla da će neke manje poznate pesme možda odbiti fanove.

„Znamo koje pesme volite, jer kad sviramo pesme Bitlsa prostor se zasija kao galaksija od telefona. A kad sviramo nešto novije, izgleda kao crna rupa, ali nema veze, svejedno ćemo ih svirati", rekao je.

Poslednjih pola sata bilo je dovoljno svetla sa ekrana telefona da se moglo videti iz svemira.

Posebno dok su svirali Get Back, I Saw Her Standing There, Band On The Run, Hey Jude, Helter Skelter i Live And Let Die, uz koju je bilo i mnogo vatrometa).

Grol i Springstin pridružili su mu se za poslednju pesmu i zajedno su na gitarama odsvirali The End, pretposlednju pesmu na albumu Bitlsa Ebi Roud, pre nego što je Makartni otišao uz gromoglasni aplauz i ovacije publike.

Za bilo koga drugog, to bi bio nastup koji je obeležio čitavu karijeru, ali kada ste odgovorni za oblikovanje čitavog zvuka, stila, i pravaca rok muzike, prečka je podignuta malo više.

Ipak, i dalje je u njegovih 10 najboljih.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Publika otpevala rođendansku pesmu 80-godišnjem slavljeniku Makartniju

U subotu su na festivalu Glastonberi nastupali i Noel Galager, Gets, Jangblad i američka reperka Megan d Stelion.

Festival se završava u nedelju uveče, nastupima Pet Šop Bojsa, Lordi, Elbou i repera Kendrika Lamara.

Pesme koje je izveo Pol Makartni na nastupu na Glastonberiju

Can't Buy Me Love

Junior's Farm

Letting Go

Got To Get You Into My Life

Come On To Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

1985

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen A Face

In Spite Of All The Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Fuh You

Being For The Benefit Of Mr Kite

Something

Ob La Di, Ob La Da

She Came In Through T he Bathroom Window

Get Back

I Saw Her Standing There

Band On The Run

Glory Days

I Wanna Be Your Man

Let It Be

Live And Let Die

Hey Jude

I've Got A Feeling

Helter Skelter

Golden Slumbers

The End