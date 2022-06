Vimbldon 2022 i zdravlje žena: Menstruacija, tenis i tradicija nošenja belog

Pre 1 sata

Jedan ili dva komentatora su priznala da nisu razmišljala da bi to mogao da bude problem sve dok Portorikanka nije skrenula pažnju na to prošlog meseca.

Bela je isprva bila namerno odabrana boja teniske opreme zato što se na taj način izbegavalo pojavljivanje vidljivih fleka od znoja kao što bi to inače bilo na obojenoj odeći.

„Moj jedini stres je strah da ću dobiti menstruaciju, ali trudim se da isplaniram da to nekako izbegnem."

„Toga dana mi je krenula menstruacija, a na Vimbldonu morate da nosite belo tokom čitave godine. Pomislila sam: 'Oh, to je baš nezgodno.'

Kasnije je izjavila da su za sve bile krive „devojačke stvari", dodavši: „Moram da se bavim sportom, a uvek me mnogo boli prvog dana. Ne mogu protiv prirode."

„To može da bude nešto u vezi sa onim kako se neko oseća, to može da bude potreba da se razgovara sa nekim - svakakve stvari koje tim može da im omogući.

„Zdravlje i dobrobit igrača na Vimbldonu je od najveće važnosti za nas - želimo da se svi osećaju ugodno i to nam je prioritet u svemu što radimo."

Teniserke bi mogle da strahuju da zagovaranje promena za žene ili razgovor o menstruaciji može da znači da će ljudi automatski pretpostaviti da se to koristi kao izgovor za loš sportski učinak.

Haotične pauze za toalet Stefanosa Cicipasa tokom US opena 2021. godine dovele su do rasprave o tome kako su one korišćene kao taktički tajmauti.