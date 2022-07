Rusija i Ukrajina: Od „gde ste bili pre osam godina” do „nije sve tako jednostavno” - kako Rusi pravdaju rat, analiza ruske antropološkinje

Pre 17 minuta

To mobiliše, to je tehnika koja vas oslobađa od odgovornosti i satanizuje neprijatelja.

AA: Sledeći blok je „My country, right or wrong". (To je moja zemlja, bilo da je u pravu ili ne). „Opravdavam Rusiju, šta god da ona uradi."