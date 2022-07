Psihologija i mentalno zdravlje: Kada nagomilani predmeti postaju poremećaj

Pre 29 minuta

On pati od onoga što je poznato kao poremećaj gomilanja, problem mentalnog zdravlja koji pacijentu uzrokuje velike poteškoće da se oslobodi predmeta koji bi za druge ljude imali malo značaja.

„Ova poteškoća često dovodi do velikog nereda, čineći životni prostor nemogućim za život", objašnjava za BBC Gregori Česon, klinički psiholog i vanredni profesor na američkom Institutu za tehnologiju u Ilinoju.

„Prostorije se ne mogu koristiti za ono za šta su dizajnirane: ne možete koristiti kuhinju za kuvanje ili spavaću sobu za spavanje", dodaje on.

Od novina, časopisa, kontejnera za hranu, cipela i kablova, do kišobrana ili čepova za flaše - predmeti u dobrom stanju ili čak oštećeni habanjem postaju dragoceni za sakupljača.

Studija objavljena u Journal of Psychiatric Research u decembru 2021, navodi da se težina simptoma „znatno pogoršala" tokom pandemije kovid-19.

Emocionalne veze

Opasnosti gomilanja

Ima mnogo zdravstvenih opasnosti u gomilanju - i one su ozbiljnije nego što se čine, počevši od fizičkih.

„Kompulzivno gomilanje može dovesti do svih vrsta opasnosti: opasnosti od požara, padova, povreda i ogromnog rizika od zaraze koja povećava šansu za razvoj bolesti poput astme", primećuje Gregori Česon.

Što se tiče mentalnog zdravlja, to može dovesti do toga da oboleli postanu društveno izolovani.

Ima li gomilača u svima nama?

Ali to nas ne mora nužno činiti kompulzivnim sakupljačima.

Bratiotis objašnjava da je važno razumeti da je gomilanje ponašanje i da se, kao takvo, „događa u kontinuitetu, u rasponu od blagog do teškog".

„Ali to postaje problem i nešto što se može dijagnostikovati kada uzrokuje oštećenje ili uznemirenost za pojedinca ili one oko njih."

To se takođe odnosi na situacije kada je svakodnevna aktivnost u kući onemogućena neredom i nagomilavanjem.

To su najekstremniji slučajevi i oni koji iz očiglednih razloga dospevaju u naslove i TV emisije.

To je jedan od resursa koji se koristi za procenu da li je gomilanje postalo problem mentalnog zdravlja.

To je deo serije kolaža koji prikazuje devet fotografija dnevne sobe, devet kuhinje i devet spavaće sobe, poređanih od 1 do 9 prema količini nagomilanih predmeta (1 je bez nereda, 9 je najteža).

Oni potiču iz studije objavljene u Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment 2008. godine i ukazuju na to da bismo iznad trećeg nivoa mogli biti u prisustvu kompulzivnog gomilača.