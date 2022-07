Nauka, životinje i istorija: Misterija parenja dinosaurusa

Osmatram sobu, uglavnom da bih izbegao kontakt očima - to je upravo ono čemu bi se vaše unutrašnje dete nadalo od paleontologa.

U stvari, ono što on želi da zna je: da li su imali seks?

Škakljiva stvar

Otkrio je hemijske znakove koji ukazuju na to da su triceratopsi i stegosaurusi, neobično za dinosauruse, hladnokrvni - i da je jedan šiljasti, teško oklopljeni biljožder, nodosaurus, bio riđ.

Naučnici do danas ne mogu tačno da razlikuju mužjake od ženki, a kamoli da vam kažu kako su se udvarali ili kakve su genitalije imali.

Do sada je iznedrio konje veličine lisice, džinovske mrave, rane primate i nekoliko životinja sa punim sadržajem želuca - jedna koja uključuje bubu unutar guštera, unutar zmije.

Međutim, uzbuđene kornjače nisu u potpuno istoj seksualnoj pozi kao kada su uginule - umesto jedna na drugoj, kao što je uobičajeno, one su okrenute jedna od druge, kao da su se obe iznenada predomislile.

I to nas vraća do para fosilizovanih tiranosaurusa, gde postoje neke čudne paralele.

Bez drugih primera, Vinter priznaje da je teorija veoma spekulativna, a za sada je to samo neobjavljena ideja.

Međutim, ako su životinje zaista spojene u drevnom zagrljaju, to bi nam reklo nešto o određenom mekom organu koji još niko nije pronašao fosilizovanog.

Stražnjica na dnu jezera

Vinter me vodi do dragocenog nalaza i govori mi o njegovoj pozadinskoj priči.

Dugačka je oko 91 centimetar od glave do repa - podseća na neobično zdepastog labradora - i skoro je odrasla, ali je još neiskusna.

Psitakosaurus se penje do ruba vode na dve noge - prestala je da hoda na sve četiri kako je starila - ali onda se dogodila tragedija.

On ističe tamni, okrugli deo kože tik ispod njenog repa - i eto ga: intimni delovi dinosaurusa, sačuvani uprkos svim izgledima još od rane krede, vremena toliko dalekog da je ekvivalentno oko 1,6 miliona prosečnog ljudskog životnog veka.

Ali kakav je to model - mukotrpno napravljen da bude što precizniji, čak su i oznake tačne, zasnovane na tačnim prugama koje se nalaze na fosilizovanoj koži originala.

Dakle, šta nam govori zadnji deo ovog malog dinosaurusa?

„Dakle, možete videti, ako pogledate ispod (on pokazuje prema kloaki psitakosaurusa, ispod njegovog repa) - ima puno pigmenta", kaže Vinter.

On objašnjava da je ovo melanin i da bi mogao biti delimično odgovoran za izuzetan nivo očuvanosti ovog primerka.

Iako smo skloni da razmišljamo o melaninu kao o tamnom jedinjenju koje našoj koži daje boju, on ima kaleidoskopski raspon upotrebe u prirodnom svetu, od primene kao pigmenta u mastilu lignje do funkcije zaštitnog sloja na poleđini naših očiju.

Ako je to tačno, to bi bilo bez presedana - reklamiranje vaše stražnjice potencijalnim partnerima, kao što to rade babuni, krajnje je neobično kod savremenih ptica, potomaka ptičjih dinosaurusa.