Rusija i Ukrajina: Čovek koji se vratio iz mrtvih

Ali Ivan zna da bi ga to moglo odvesti u smrt.

Možda je to neko od ostalih. Ipak, priprema se za metak. Već krvari iz rane na boku.

Sve će se to kasnije vratiti u snovima. Ali za sada će ležati među mrtvima.

On ima posao. Deca žive u mestu bez straha.

Stiglo je toplo vreme i uveče porodica odlazi do lokalnog parka gde Ivan peca u jezeru.

Čuo je eksplozije. Ivan nije mogao da veruje da se to zaista dešava.

„Nisam zamišljao da će do toga doći", kaže on.

Brzo je odvezao 40 kilometara prema Brovariju gde su živeli - a odatle do Buče gde su žena i deca bili u poseti njenoj majci.

Do tada, širom Ukrajine, ljudi su se mobilisali da brane svoje zajednice. Buča nije bila izuzetak.

„Pomagali smo da organizujemo bezbedan izlazak ljudi jer smo poznavali to područje."

On i njegovi drugovi su radili po smenama na kontrolnom punktu u Jablunskoj ulici.

Na ukrajinskom, to znači „ulica jabuka", zbog drveća koje se prostire velikim delom njene dužine od skoro šest kilometara.

U mirnodopskim vremenima, to je prijatno mesto sa jezerom za pecanje.

To je takođe mesto starog poslovnog kompleksa, izgrađenog u sovjetsko doba, čiji je deo pretvoren u radni prostor za lokalna preduzeća.

Do početka marta, stotine hiljada Ukrajinca bežalo je iz zemlje.

„Nije bilo straha. Postojala je želja da se ujedinimo, da se okupimo", kaže on.

To se dramatično promenilo 3. marta. Rusi su se vratili snažniji „u drugoj polovini dana, oko ručka".

„U 10 ujutru (Anatolij) mi je poslao poruku u kojoj je pisalo 'još čekamo'. To je bila njegova poslednja poruka", kaže Olha Prihidko

Autor fotografije, Olha and Anatoliy Prykhidko

Do 11 ujutru, dva različita snimka sa sigurnosnih kamera uhvatila su muškarce kako ih vode preko i zatim niz Jablunsku ulicu prema broju 144.

Ko može da odgovara za ratni zločin:

Videla je da njen stari drug iz razreda, Andrij Verbovij, dečak koji je sedeo pored nje od vrtića, pa sve do škole, leži krvav na zemlji.

„Nije to bio toliko strah, koliko očaj", odgovara ona.

„I tada sam bila zaista zbunjena i nisam mogla da shvatim kako se to dogodilo i zašto je moj drug iz razreda ležao tamo na zemlji."

To je gotovo sigurno bio Andrij Verbovij.

„Je li on jedan od njih?"

Do kasnog popodneva 4. marta, dvojica od osam muškaraca zarobljenih sa njim su ubijena.

Šta se dogodilo u Buči:

„To je to. Kapooey (smrt) za tebe!", priseća se Ivan poslednje razmene reči sa drugovima. „Pozdravili smo se. To je bilo to."