Rusija i Ukrajina: Da li je Kremlj samo privremeno zavrnuo gas Evropi

Pre 18 minuta

Tvrde da je to zbog desetodnevnih radova na održavanju, ali Evropa ipak strahuje da je to zauvek i priprema se za najgore.

U Nemačkoj već štede toplu vodu i smanjuju osvetljenje, dok se čitava Evropa priprema da uvede posebne mere, no ovoga puta na nivou Unije, a ne na nivou pojedinačnih država.

Još pre tri godine, Gasprom je isporučivao u Evropu do 500 miliona kubnih metara gasa dnevno.

U maju ove godine - tek 250, na početku jula 140, pri čemu je za vreme radova na održavanju Turskog toka, čiji su kapaciteti manji, izvoz opao do skoro 100 miliona kubnih metara dnevno.

Prva je solidarnost pri raspodeli postojećih rezervi i trenutnih isporuka, kako bi svi bili ravnopravni u ovoj krizi, bogate zemlje pomogle siromašnim i kako one koje poseduju gas ne bi isti čuvale ukoliko se u drugim zemljama rezerve sasvim iscrpe.

Putin preti energetskom katastrofom

A to se dogodilo još pre napada na Ukrajinu.

Gasna omča Kremlja oko vrata EU dovela je do kolapsa evropskog gasnog tržišta na kojem su cene bile povećane osam puta od početka prošle godine.

Gasovod iz Grčke u Bugarsku su otvorili ministri ovih zemalja 8. jula. To će pomoći Bugarskoj da preživi rusku gasnu blokadu.

Prema procenama Blumberg Intelidžensa, Evropa može udvostručiti uvoz TPG-a do 2026. i pokriti 40 odsto sopstvenih potreba, što ipak neće biti dovoljno.

Oni veruju da, ukoliko bi se u narednih 10 meseci smanjila potražnja za 15 odsto u odnosu na prosek od 2019. do 2021, Evropa bi mogla i bez Gasproma.

Takođe, sankcije usmerene protiv monetarnog sistema dovele su do toga da Kremlj obaveže Evropljane na plaćanje gasa putem ruskih banaka i tekućih računa u rubljama.

Onim zemljama koje su to odbile, kao što su Poljska, Finska i Bugarska, onemogućene su dalje isporuke.

Krajem prošle nedelje predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, zapretio je da će situacija biti samo lošija, sve do „katastrofe".

„Dalja primena sankcija može dovesti do još teže situacije, bez preuveličavanja možemo reći čak do katastrofalnih posledica po svetsko energetsko tržište", izjavio je on.