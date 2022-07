Korupcija i prevare: Procureli dokumenti otkrivaju kako su Makron i još neki državnici tajno pomagali Uberu

Uber fajlovi su riznica od više od 124.000 zapisa, među kojima 83.000 elektronskih poruka i 1.000 drugih koji obuhvataju razgovoreod 2013. do 2017. godine.

U to vreme, Uber nije bio samo jedna od najbrže rastućih kompanija na svetu - to je bila jedna od najkontroverznijih kompanija, praćena sudskim sporovima, optužbama za seksualno uznemiravanje i skandalima u vezi sa kršenjem podataka.

Sudovi i parlament su to zabranili, ali je Uber nastavio da radi jer je osporio zakon.

Do sada nije otkriven stepen odnosa sadašnjeg predsednika Francuske sa kontroverznom globalnom firmom koja je poslovala kršeći francuski zakon.

Portparol predsednika Makrona je u imejlu rekao: „Njegove funkcije su ga prirodno dovele do susreta i interakcije sa mnogim kompanijama koje su bile angažovane u oštrom pomaku koji je tokom tih godina nastupio u sektoru usluga, koji je morao biti olakšan otključavanjem administrativnih i regulatornih prepreka".

Uber je rekao da „suspenzija UberPopa ni na koji način nije praćena povoljnijim propisima", a novi zakon koji je stupio na snagu 2018. doveo je do toga da je Francuska usvojila „strože propise" koji „ni na koji način nisu bili od koristi za Uber".

Regulator je postao lobista

Vozači Ubera su uhapšeni u oktobru 2014. godine, a tog decembra je sudija u Hagu zabranio UberPop, preteći kaznama do 100.000 evra.

„Dokazujete činjenicu da radite nešto što ne smete da radite", rekao je on za BBC Panoramu. „Jer ako nije nužno tražila dozvolu, i dalje biste mogli tvrditi da je postojala siva zona, postojala je siva zona. Ali sada je više nema."

„Pritisnite prekidač za ukidanje što pre"

Portparol Kalanika rekao je da on nikada nije odobrio bilo kakve akcije ili programe koji bi ometali pravdu u bilo kojoj zemlji i da je svaka optužba da je to činio - lažna. On je rekao da je Uber „koristio alate koji štite intelektualnu svojinu i privatnost kupaca" i da „ovi protokoli bez greške ne brišu nikakve podatke ili informacije i da su odobreni od strane Uberovih pravnih i regulatornih službi".