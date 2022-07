Deca i zdravlje: U čemu je tajna zdravog bebinog sna

Pre 55 minuta

Na Zapadu postoji jaka industrija vodiča za san - neprestana proizvodnja ogromnih količina knjiga i tekstova - koji garantuju da će pomoći porodicama u dostizanju cilja, gotovo svetog grala za mnoge roditelje: beba koja spava u krevecu, sama, tokom čitave noći, i uz to ima nekoliko dužih dremki dokom dana.

Dovedena do krajnosti, ta ideja može uzrokovati veliku količinu anksioznosti i stresa kod roditelja - i čak može biti opasna po zdravlje samih beba.

„Međutim, na to su se ljudi u zapadnim društvima navikli."

Koliko je dovoljno sna?

Očigledno, to bi bilo problematično s etičkog stanovišta.

Vremenski kraća nasumična ispitivanja pokazuju da će zadatak koji se tiče pamćenja bolje uraditi bebe koje su naspavane, kao i da će se umorna beba teže suočiti sa stresnim situacijama, za razliku od one koja je živahna.

I dok bi to moglo značiti da ne treba ništa da preduzimamo (npr. obazrivo primoravanje deteta da ostane budno) kako bismo sputali san, to ne znači da je svakoj bebi potrebno 12 sati neprekidnog sna i, uz to, dodatnih dva sata dremke tokom dana.