Trgovina ljudima, atletika i Velika Britanija: Mohamed Farah otkrio da je bio žrtva trgovine decom

Pre 13 minuta

Njega je iz zemlje na istoku Afrike dovela žena koju nikada ranije nije video, a kada je došao u Britaniju morao da je čuva dete u jednoj porodici, navodi on.

„Nikada ranije nisam leteo avionom", kaže on.

„Tada sam shvatio da sam u problemu", kaže on.

„Često sam se zaključavao u kupatilo i plakao", navodi on.

„Izgledalo je kao da razume jedino jezik sporta", navodi on.

'Pravi Mohamed Farah'

Međutim, Brajdok pojašnjava da je malo verovatno da se to desi Mohamedu Farahu.

„Sve to smanjuje rizik da će vam Ministarstvo unutrašnjih poslova oduzeti državljanstvo".

'Trčanje me je spasilo"

„To samo pokazuje koliko sam imao sreće", kaže on.

„Ono što me je zaista spasilo, ono što me je učinilo drugačijim jeste to što sam mogao da trčim."