Rusija i Ukrajina: Kako su Rusi pustili vodu iz Dnjepra u Krim i kakav rizik to nosi sa sobom

Pre 14 minuta

To je postao veliki problem za stanovnike Krima, naročito tokom sušnih godina, snabdevanje vodom u nekim gradovima obavljalo se na sat.

Kijev je apelovao na to da je Rusija, kao zemlja okupator, odgovorna za snabdevanje vodom, okupiranih teritorija.

Da li je voda potekla?

Već tokom dana, 24. februara, ruske trupe su došle do Hersona i akumulacije Kahovka i tamo zauzele postrojenja brane.

„Međutim, voda ne može jednostavno sama da ide, to marate da shvatite. To je složeni sistem hidrauličnih postrojenja, koji zahteva pumpanje pomoću pumpnih stanica.

„Odnosno, voda nije tek tako potekla i neće poteći", rekao je on u intervjuu za „Krim Realnost" (u Rusiji prepoznat kao strani agent).

On je na konferenciji za novinare u Kijevu rekao da Rusija ima još „nekoliko koraka" pre nego što počne da snabdeva Krim vodom iz Dnjepra.

Voda bez ograničenja

„Uspeli su. Uprkos kršenjima tehnoloških zahteva, uprkos činjenici da će to dovesti do raznih negativnih pojava, između ostalog i uništavanje zidova kanala, ali oni su to ipak uradili", objasnio je za BBC ukrajinski servis.