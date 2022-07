Hrana i istorija: Koje je najstarije kiselo testo na svetu

Pre 38 minuta

Ganzl je nastavio: „Ako pogledate priču o kiselom testu (u Novom zavetu), način na koji se priča koristi implicira da je kiselo testo korišćeno kao kultura kvasca. I bez obzira na to šta mislite o Bibliji, činjenica da neko u 1. veku pominje (kvasac)... znači da se (mešenje sa kvascem za kiselo testo) već uobičajeno radilo u to vreme."

Nažalost, ne postoji 23 and Me ili Ancestry.com za kiselo testo.

„Pa, mogu to sa sigurnošću pratiti do 1898. To je bilo kada su pradeda i njegova četiri sina napustili Sent Džons, Nju Branzvik, u februaru 1898. zbog Zlatne groznice na Klondajku", rekla je Kristensenova… ,,I od tada je taj kvasac u našoj porodici."