LGBT i ljudska prava: „Zašto sam izmislila Dan nebinarnih osoba”

Pre 31 minuta

Autor fotografije, Laura Lee / My City Photos

„Ja sam nebinarna osoba. To sam ja ceo moj život. I jednostavno nikada nisam imala prave reči da to opišem."

Izdvojili bi me kao „najjaču devojku u dramskoj sobi" kada bi mi dodelili zadatak da pospremim teške delove seta, zajedno sa dečacima.

Začudo, ovo je bio jedini put da je to što sam bila drugačija za mene bila tačka ponosa, umesto sramote.

Ljudi su je nazivali „zgodnom" ženom, što sam mnogo kasnije shvatila da je to bila uvreda koja se odnosila na uočljivi nedostatak ženstvenosti.

Na mreži, a kasnije i van mreže, LGBT zajednice su me prihvatile sa dobrodošlicom kada sam otvoreno govorila o seksualnosti i osećala sam da negde pripadam.

Oni to zovu bi-brisanje i to je vrlo stvaran fenomen.

Kada sam ga kasnije tog dana videla, brzo sam to rekla.

To su bili rodno neutralni termini koje su ljudi koristili na internetu, a koji nisu pretpostavljali pol pojedinca.

Rekla sam da bi to trebalo da bude u julu, na pola puta između Međunarodnog dana žena u martu i Međunarodnog dana muškaraca u novembru.

U to vreme, na blogu je bilo nekoliko komentara, ali teško da je zapalio internet.

Zaboravila sam na sve to dok nekoliko godina kasnije nisam videla da se Međunarodni dan nebinarnih osoba zvanično obeležava 14. jula - istog dana koji sam predložila u svom postu.

To su posmatrali Kampanja za ljudska prava, Stounvol, veb stranica britanskog parlamenta, pa čak i dictionary.com .

Ovo me je zabolelo. Malo priznanja bi bilo lepo.

Manje mi je bitno kada me ljudi zovu ženom ili koriste zamenice „ona/nju".

Nekada sam se zaista zalagala za to da se na ličnim dokumentima, kao što su pasoši ili vozačke dozvole, ubace oznake trećeg pola, kao što imaju u Argentini, Australiji i Indiji - a predlažu i u Južnoj Africi.

Nemam poverenja u birokratiju. Mogu da shvatim zašto je to možda važno za neke ljude u određenim zemljama, ali ne i za mene.

Nekada smo to zvali Call Out Culture, ali sada je to naraslo u zver sa više glava.