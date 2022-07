Film i Amerika: „Umri muški" - akcija koja je redefinisala žanr i lansirala Brusa Vilisa u Holivud

Putnik do njega mu daje neobičan savet kako lakše da podnese let - čim dobije priliku, treba da izuje cipele i čarape i stegne nožne prste u pesnicu.

Šta je Umri muški?

Sinatra kao Džon Meklejn, zamalo…

Film Detektiv ( The Detective ), zasnovan na istoimenom romanu Roderika Torpa, sa Frenkom Sinatrom u glavnoj ulozi, izašao je 1968. godine.

„Međutim, moj otac nije bio zainteresovan da napiše istu priču, više je želeo da napravi akcioni film", izjavio je autorov sin Stiven Torp u epizodi posvećenoj filmu Umri muški Netfliksovog dokumentarnog serijala The Movies That Made us.