Požari, klimatske promene i svet: Da li su šumski požari češći nego ranije

Pre 53 minuta

Ali posledice se razlikuje od regije do regije i na njih mogu da utiču drugi faktori.

A to, kažu eksperti, smanjuje ukupan broj šumskih požara u svetu i njegove ukupne izgorele oblasti.

„I zbog toga što one čine 70 odsto svih svetskih šumskih požara, mi zapravo doživljavamo pad u globalnim zbiru incidenata sa požarima u divljini."

Izveštaj Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija objavljen početkom ove godine predviđa globalno povećanje „ekstremnih požara" za do 14 odsto do 2030. godine i za 50 odsto do kraja veka.