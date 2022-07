Rusija i Ukrajina: „Zašto nikada nisam odustala od potrage za mojom decom" - priča hraniteljske porodice iz Ukrajine

Kad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, rat koji je izbio, doveo je do razdvajanja jedne porodice na neodređeno - hranitelja i šestoro njihove usvojene dece.

Vrlo brzo postalo je suviše opasno otići po njih, tokom žestokih granatiranja u gradovima duž puta od njihove kuće do odmarališta.

U februaru ove godine, kad je izbio rat, imali su sedmoro usvojene dece, starosti od šest do 17 godina.

Uz to su imali još dvoje vlastite biološke dece.

„Ludi smo, ali volimo to. Deca nam daruju emocije koje inače ne bismo imali - život nam je bio prazan pre njih", kaže ona.

Pogledajte video: Ništa nije moglo da me pripremi da vidim bombardovan dom

Odlučili su da se odvezu do Zaporožja, gde su znali da su evakuisani neki ljudi iz Marijupolja, u nadi da će ukrajinske vlasti organizovati i prebacivanje njihove dece.

To se desilo zato što su stigla pravo iz sanatorijuma korišćenog za oporavak respiratornih bolesnika.

On joj je rekao da je dobio priliku da ode sam, ali da je to odbio kako bi ostao da se stara o braći i sestrama i bio je ljut što je ona otišla iz Ukrajine.

„Razumeo sam da nisu mogli da dođu da nas pokupe iz Marijupolja, ali to što su otišli u inostranstvo stvarno me je razbesnelo", kaže on.