Šri Lanka i ekonomska kriza: Kako nestašica hrane i goriva utiče na trudnice

Pre 6 sati

Visoke cene i nestašice hrane

Bez goriva ne može da se stigne do bolnice

Nestašica goriva dovodi do toga da za mnoge trudnice poput Takšile obezbeđivanje osnovne hrane ne predstavlja jedini problem.

„Jedini način da stignete do bolnice je da stojite satima kraj puta i zaustavite neki kombi ili kamion."

I zato Takšila planira da bude primljena u bolnicu dve nedelje pre zakazanog termina, ako lekari pristanu na to.

Hitne službe „preopterećene"

Doktorka Mampitija dodaje da nestašica goriva u zemlji vrši dodatni pritisak na trudnice, jer se one brinu da neće stići na vreme u bolnicu u slučaju vanredne situacije.

Kašnjenja koja ugrožavaju živote

I dok članovi porodice traže načine da dođu do goriva ili bilo kakvog prevoznog sredstva, neke majke su sada prisiljene da se porode kod kuće.

„Broj porođaja koji se dešavaju na putu do bolnice takođe se povećao. Najveći deo vremena ove žene stignu do bolnice tuktucima", kaže doktor Mampitija.

„Ako dođe do bilo kakvih komplikacija kao što je obilato krvarenje tokom porođaja kod kuće, a transport majke do bolnice bude kasnio, to može da joj ugrozi život."