Posao i ženska prava: Žene koje odbijaju seksističke zadatke na radnom mestu

Pre 29 minuta

A ona kaže da je njena svakodnevna rutina - do dana današnjeg, uprkos unapređenjima - često podrazumevala kuvanje kafe, podgrevanje hrane i služenje njenog šefa, kao i pranje upotrebljenih šolja i tanjira.

„Za rođendan šefove žene, čak je tražio od mene da joj kupim cveće, jer je on bio suviše zauzet", ispričala je.

„Rekla sam sebi, nema šanse, neću to da radim. Počela sam da odbijam. Nisu čak mogli ni da shvate zašto."

Kuvanje kafe i čaja

„U njeno vreme muško osoblje je naređivalo ženama da kuvaju čaj ili kafu. To se smatralo normalnim", kaže Nana.

„Moja majka i druge koleginice su svako jutro na smenu kuvale čaj i kafu. To je postao deo njihove svakodnevne smene. To im je bio prvi posao ujutro."

Slušajući majčina iskustva, to je inspirisalo Nanu da teži višim položajima na radnom mestu.

„Dva veka da bi se smanjio jaz u rodnoj ravnopravnosti"

On kaže da je kovid-19 vratio unazad rodnu ravnopravnost za jednu generaciju, a Južna Azija ima najviši jaz i procenjuje da će biti potrebno oko dva veka da bi se ona postigla.

Primeri „kućanskih poslova po kancelariji":

Silvija (nije joj pravo ime) iz Čilea : „Radila sam u velikoj međunarodnoj kompaniji za flaširanje i jednog dana nam je šef doneo tortu da je podelimo. U to vreme je žensko-muški odnos u kancelariji bio otprilike jedan naprema četiri. Uprkos toj brojci, šef se obratio meni i zatražio od mene da isečem tortu i poslužim je. Ukočila sam se."

Kako uspešno odbiti slične poslove

„Poznajemo se dugo. To je sada više odnos oca i ćerke. Mogla sam sve to da odbijem ljubazno i bez sukobljavanja sa njim, ali nikad to nisam učinila. Ne znam zbog čega", kaže ona.