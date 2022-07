Kriminal, hakeri i tehnologija: Amerika zaplenila ukradeni novac od osumnjičenih severnokorejskih hakera

Hakeri su napadali bolnice

Bolnica iz Kanzasa nedelju dana nije mogla da pristupi vlastitim IT sistemima, a potom je odlučila da plati otprilike 100.000 dolara u bitokonima kako bi povratila kontrolu nad vlastitim kompjuterima i opremi.

Nije protivzakonito isplatiti otkupnine koje traže hakeri, ali agencije za sprovođenja reda i zakona iz svih krajeva sveta savetuju da se to ne čini.

FBI kaže da je bio obavešten po hitnom postupku o isplati medicinskog centra, što je značilo da su agenti mogli da identifikuju nikad do tada viđeni rensomver povezan sa Severnom Korejom i pronađu kripto-valutu kod perača novca iz Kine.

Ispostavilo se da je to zdravstvena ustanova iz Kolorada koja je upravo isplatila otkupninu nakon što su je takođe zaključali kriminalci koji su koristili rensomver Maui.

Kako je došlo do zaplene

„Vrlo je verovatno da su istražitelji uspeli da prate trag kriptovalute do platforme koja služi kao menjačnica, gde bi perači novca poslali novac da se on podigne u gotovini.

„Menjačnice su regulisane kompanije i one smeju da zaplene sredstva mušterija ako ih na to primoraju agencije za sprovođenje reda i zakona", kaže on.