Televizija: Kako je „Bolje pozovite Sola" postala bolja serija od „Čiste hemije"

Pre 38 minuta

Bližio se kraj Čiste hemije i upravo su potpisali ugovor da urade Bolje pozovite Sola ( Better Call Saul ), spin-of prednastavak zasnovan na prevarantu Solu Gudmenu u tumačenju Boba Odenkirka, krivičnog advokata koji je više kriminalac nego advokat, više karikatura nego čovek.

Jedna ideja bila je da to bude tridesetominutni sitkom.

I posle nekog vremena, obojica su došla do „veoma zastrašujućeg zaključka", kaže Giligan - da Sol Gudmen nije lik na kome možete da zasnujete čitavu seriju.

„Suviše je veseo i bezbrižan", dodaje on, „suviše je opušten u vlastitoj koži", što je anatema drami.

„A onda je samo rekao: 'Koji problem on rešava ako postane Sol Gudmen?'".

Ostalo je još svega nekoliko epizoda do kraja Bolje pozovite Sola - i vlada veliko iščekivanje povodom toga kako će se serija spojiti sa Čistom hemijom

Bolje pozovite Sola nije žurio da nam ponudi odgovor na to pitanje.

Zlosrećni prevarant Džimi preuzeo je ličnost Sola Gudmena imenom, ali još nije do kraja prodao dušu.

„Kad smo započinjali sve ovo", kaže Guld, koji je originalno stvorio lik Sola Gudmena 2009. godine pišući scenarije za drugu sezonu Čiste hemije, „mislili smo da će on postati Sol Gudmen sa ludačkom kancelarijom već do kraja prve sezone".

„Na taj način nećete projuriti pored potencijalne drame, bez obzira na to koliko sitno u tom trenutku ona delovala."

Dve serije u jednoj

Na površini, to je priča koja udovoljava obožavaocima - dobar povod za većinu nasilja i epizodnih pojavljivanja iz Čiste hemije.

Ali ona prosto nije zanimljiva kao druga serija - intimna drama sa relativno niskim ulozima, koja se postiže rečima a ne mecima, ali koju pokreću skoro isključivo Džimijevi odnosi i uloge koje one igraju u tome ko će on postati.

„Očigledno mu je ukus za žene isti kao ukus za advokate", prokomentarisao je on jednom, nakon što je prvi put upoznao ženu Voltera Vajta, „želi samo najbolje - sa pravom količinom prljavog."

On je bivši prevarant Klizajući Džimi (nazvan tako zbog njegovog talenta za lažiranje incidenata sa proklizavanjem i padanjem), šarmantni, harizmatični obični čovek koji se zarekao da će postati pošten.

On se stara o sofisticiranom starijem bratu Čaku (Majkl Mekin), vrhunskom advokatu sa navodnom alergijom na struju, usput se i sam baveći advokaturom kao sitni prevrtljivi advokat nakon što je položio ispit iz prava na internetu na fiktivnom Univerzitetu u Američkoj Samoi.

„Ljudi se ne menjaju", odbrusio je on.

To je bolni trenutak za Džimija, trenutak koji čini osnovu njegove duboke psihološke promene - koju pokreću još i nesigurnost i ponos; njegovi prirodni instinkti da ide prečicama, njegova želja da igra nisko i prljavo; njegovo shvatanje da je zakon igra koja može da se lažira jednako kao i svaka druga; prevarant koji mu je kao detetu rekao da „postoje vukovi i ovce"; otkriće koliko mu je lako da izradi te ovce „uz pesmu i ples" i gomilu „zvučnih reči"; i koliko sebe mrzi zbog toga.

Kao da želi da vas podseti na to, prva polovina šeste sezone otvara se intrigantnom scenom neposredno posle dešavanja iz Čiste hemije: kičasta vila Sola Gudmena, koju prazne selitelji nakon što je on pobegao u Nebrasku i preuzeo identitet vlasnika lanca pekara Džina Takavica.

To je neukusni spomenik iskvarenom egu, od one vrste koju bi za sobom ostavio neki svrgnuti diktator.

Ali to je i naizgled dokaz da Sol Gudmen nije samo paravan; da on ne dolazi kući noću, skida masku i navlači „rolku", prema Guldovim rečima.

Ali da li je to istina?

„Desilo mu se mnogo toga lošeg. Kako može da bude toliko veseo i bezbrižan? Možda je to samo uloga pajaca, možda nije baš toliko srećan kao što izgleda?"

„Pazi šta se pretvaraš da si, jer ćeš to postati", dodaje Guld, parafrazirajući Kurta Vonegata.

To je sudbina koja deluje posebno mračno, sada kada znamo koliko je višeslojan čovek nekada bio.

On je zaista bio egoistični kreten.

I zato kad je postao više Skarfejs a manje gospodin Čips, to je delovalo neizbežno ali ne i tragično.

Tajno oružje serije

To je suvenir od Kim Veksler u tumačenju Rije Sihorn, nekada Džimijeve devojke i uspešne advokatice, a sada - od najskorije epizode - njegove uspešne supruge advokatice i saučesnice u prevarama.

„Da ironija bude veća, mislim da to ima veze sa njenim osećajem za pravdu. Tako vam je to sa pravom.

„A kad upozna Džimija, između njih postoji ta energija, gde se oni smenjuju u ulogama ko je tu logičan, a ko divalj. To je emotivna energija, seksualna energija. Zarazna je."

„Prvo smo za nju mislili da je jedna divna osoba, koja se mnogo trudila da dospe tu gde je, upoznala je Sola i on je izvršio loš uticaj na nju", kaže Giligan.

„Neću da kažem da je to savršena analogija za našu završnu sezonu", kaže Giligan, „ali ima nečega u prevarantskim šemama, u izrađivanju sistema, što se dopada Kim. Ona se tada oseća živom. Oni vole jedno drugo, ali su loši jedno za drugo."

Mi, naravno, znamo u šta će se Džimi pretvoriti; to je neizbežno.

To je ingeniozan način da se preokrene format prednastavka u vašu korist, da se predznanje iskoristi protiv publike.

„Beskrajno me zabavlja", kaže Guld, „to što su nas, kad smo započinjali seriju, ljudi neprestano zapitkivali: 'Kad će se već pojaviti Volt i Džesi?', a sada nas uporno pitaju: 'Šta će se desiti sa Kim?!'".

„Za mene je to glavni utisak serije: lik Kim Veksler. Koliko je ljudi vole, koliko ljudi navijaju za nju, koliko je razočaravajuće što njen lik, da prostite, postaje loš."

„Do svoje smrti neću razumeti zašto ljudi nisu zavoleli Skajler, jer Ana Gan je jedna od najpametnijih i najtalentovanijih ljudi sa kojima sam radio", kaže on.

„Bilo je to strašno", kaže Giligan, koji ima problema da se priseti ovog incidenta bez iskazivanja emocija.

„Saznao sam da većina ljudi preživi srčani udar. On je imao potpuni srčani zastoj, koji većina ljudi ne preživi.. Bilo je grozno. Umro je na naše oči."

On za spasavanje Odenkirkovog života zaslužnim smatra brzu reakciju raznih ljudi, poput dežurnog medicinskog tehničara prisutnog na snimanju.

„Spasli su mu život preda mnom", kaže on.

„Nismo u tom trenutku znali ni da li ćemo završiti seriju ili nećemo", kaže on, „ali svest o tome da će on preživeti nam je mnogo pomogla. Bili su to veoma mračni dani."