Amerika, Tramp i nasilje: Osam ključnih tačaka saslušanja o upadu na američki Kapitol

Pre 1 sata

Evo osam najvećih otkrića do sada:

1. Saradnici su uporno govorili Trampu da je izgubio

„Ja poštujem tužioca Bara, tako da sam prihvatila to što on govori."

On je posvedočio da je tim za podatke izborne kampanje rekao Trampu ubrzo nakon što su birališta zatvorena „na prilično direktan način, da će izgubiti".

2. Pijani Rudi Đulijani nagovarao je Trampa da proglasi pobedu

On je rekao da je, iako su izborni rezultati još uvek pristizali, Đulijani predlagao predsedniku da „izađe i proglasi pobedu, i kaže da smo već pobedili".

3. Bivši izborni zvaničnici platili su visoku cenu za pružanje otpora

On je ispričao da je grupa ljudi, čiji su neki članovi bili naoružani, okupila da protestuje ispred njegovog doma, dok je u kući boravila njegova teško bolesna ćerka.

On je dodao da ga je ova grupa optužila da je „pedofil, perverznjak i korumpirani političar".

„Baš me briga što imaju oružje. Nisu došli da me povrede", čula je Hačinson kako je izjavio predsednik.

Njeno svedočenje pružilo je komisiji nešto što je ona želela da utvrdi od samog početka postupka - da je Tramp znao da oni predstavljaju veoma stvarnu pretnju nasiljem i da nije učinio ništa da to spreči.

5. Tramp je nameravao da povede rulju na Kapitol

„Ja sam [psovka] predsednik", izjavio je Tramp, prema tvrdnji Hačinson. „Vozite me smesta na Kapitol."

6. Zvaničnici pravosuđa dobili su naređenje da zaplene glasačke mašine

Rozen je tvrdio da nije poslušao predsednika, rekavši mu da on nema zakonsko ovlašćenje da izda jedno takvo naređenje.

„To je jako loša ideja za ovu zemlju. Mi to ne radimo tako u Sjedinjenim Državama. Nema zakonskog ovlašćenja da se to uradi. Postoji način da se ospore izbori, znate, to se sve vreme radi", rekao je tada Čipolone.