Internet i Bejli Sarijan: Jutjuberka zaradila milione od priča o serijskim ubicama - dok se šminka

Pre 56 minuta

Nema mnogo toga što neke više opušta od gledanja tutorijala za šminkanje na Jutjubu - za njih je to nekoliko trenutaka bega od stvarnosti - a tu su i oni koji vole video snimke šminkanja, ali i začinjene pričama o razvratnim ubicama i zločinima.

Njeni Jutjub snimci, koji kombinuju ove dve potpuno dijametralno suprotne teme - serijal pod nazivom Ubistvo, misterija i šminka - pretvorili su se iz hobija u karijeru sa punim radnim vremenom koja je, između ostalog, dovela do dogovora sa američkim gigantom za striming - Netfliks.

„Sada kada sam stigla do više od šest miliona pretplatnika, to je tako puno. Nisam ni zamišljala da će se to pretvoriti u ovo što je danas."