Čudnije stvari: „Morao sam da se uštinem da bih poverovao koliko sreće sam imao", kaže glumac Džejmi Kembel Bouer

Pre 46 minuta

On prilično opušteno gleda na sve to i kaže da je tokom tog mukotrpnog procesa išao na redovne pauze.

Prekriven lubrikantom

On za BBC kaže da je „u potpunosti uživao i da je bio počastvovan" da radi sa Berijem Gouerom, koji je napravio protetička pomagala ovog čudovišta.

Bilo je to i malo iznenađenje za svakoga ko se sa njim rukovao tokom snimanja.

Po završetku prvog dela četvrte sezone, ljubitelji serije su naučili da su Naopaki svet ( Upside Down ) i Vekna bili posledica velikog psihokinetičkog obračuna Bouerovog lika pre nego što je postao Vekna i Jedanaestice Mili Bobi Braun.

Kritičari su bili impresionirani uvodom u četvrtu sezonu koji je Tajms nazvao „briljantnim, mračnim povratkom hororu kao nikada do sada", dok je Independent za novu sezonu napisao da je „rađena kao po formuliu, ali koga uopšte briga za to kada je formula fenomenalna".

On kaže i da su neke scene bile „zastrašujuće" jer je shvatio da je morao da ispuni svaku scenu svojim prisustvom.

Pa kako se onda pripremao za to da bude tako strašan?

„Bilo je tu par stvari", objašnjava on.

„Napravio sam 'kolaž raspoloženja' još u ranoj fazi celog procesa. Uvek sam ga imao sa sobom tokom snimanja tako da se on vremenom razvijao".

„A i meditacija je odigrala bitnu ulogu. Organizovanje mog ličnog prostora, dozvoljavanje svom tom besu i gorčini da izbiju na površinu mi je postalo jako zanimljivo", objašnjava on.

Pored toga što je za ulogu morao da se priprema mentalno, on se potrudio da sve što ga je okruživalo bude u vezi sa njegovim likom, čak je na pozadinu telefona stavio kuću u plamenu.

„Svima koji su videli prvi deo četvrte sezone, jasno je da postoji priča i o njegovom ocu Viktoru", kaže on.

„Potpuno sam uronio u sve to - ako se 100 odsto ne posvetite nečemu, vaše šanse za uspehom, za potpunom ispunjenošću i osećajem da ste nešto postigli, drastično se smanjuju.

„Tako da smo određenim gestovima morali da se podsećamo da sam to ja iza svih tih slojeva nežnim dodirivanjem ili pogledom u oči i rečenicom - sve je okej, to sam samo ja.

Dolazak Vekne koincidira sa detonacijom hipnotičkog hita Kejt Buš - pesme Runing Up the Hill i njenog proboja na britansku listu najprodavanijih singlova, čak 37 godina posle originalnog objavljivanja pesme.

„Pesma iznenada počinje da svira i daje joj snagu i moć da prevaziđe taj trenutak i ja mislim da je to predivno".

On pesmu naziva „eteričnom" i dodaje: „Mislim da ona direktno udara na naše emocije. I to je nešto što dolazi od svih koji su deo celog procesa - Kejt Buš, celog tima, svakoga. To je čudesno".