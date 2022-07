Svemirska istraživanja i NASA: Američka svemirska agencija - od kaskanja u trci za svemir, preko sletanja na Mesec, do najvećeg teleskopa

Pre 52 minuta

Tako je glasila čuvena rečenica koju je po stupanju na mesečevu površinu 20. jula 1969. izgovorio Nil Armstrong, kosmonaut i prvi čovek koji je to uspeo, u okviru misije „Apolo 11" američke svemirske agencije - NASA.

U decenijama koje će uslediti, NASA je nizala uspešne misije i projekte, od lansiranja prve američke svemirske stanice, spejs-šatlova i satelita, preko istraživanja planeta Sunčevog sistema i slanja robota na njihovu površinu, pa do saradnje sa Rusima i razvoja savremenih svemirskih teleskopa.

Osnivanje i trzavice

Apolo 11 i svetla strana Meseca

Već u maju iste godine, američki predsednik Džon F. Kenedi zacrtao je novi nacionalni cilj koji će se sprovesti u okviru postojećeg Nasinog Apolo programa - do kraja dekade „sleteti na Mesec sa posadom i vratiti se na Zemlju".

Dvojica kosmonauta su na površini Meseca proveli 21 sat i 36 minuta i za to vreme uspeli da postave televizijske kamere kako bi milioni ljudi širom sveta mogli da gledaju ovaj istorijski događaj, čuli su se putem telefonske veze i sa američkim predsednikom Ričardom Niksonom i postavili zastavu SAD.

Astronauti su helikopterom prevezeni do plovila gde su pregledani, a zatim primljeni u karantin gde su proveli tri nedelje.

Kosmička veza Srbije i Nase

Bili su to Milojko Majk Vučelić, Slavoljub Sem Vujić, Miloš Šurbatović, Danilo Bojić, Pol Dujić, Piter Galović i Dejvid Vujić - koji je o tome 2019. godine govorio u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

U ovom projektu učestvovala je i Beograđanka Dragana Perković - Martin , koja je do tada u Nasa timu radila 13 godina.

Apolo-Sojuz test projekat i sovjetsko-američka saradnja

Početkom 1971. SAD su predložile zajedničku misiju za testiranje hardvera za spajanje koji je već bio dizajniran, a Sovjeti su na to pristali.

Iako je delovalo da je ovo početak međunarodne saradnje, naredni zajednički let američki i ruski astronauti imaće tek 1994. godine.

Najveći i najskuplji teleskop

U saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom i Kanadskom svemirskom agencijom NASA je krajem prošle godine u svemir lansirala najveći svemirski teleskop do sada napravljen, vredan 10 milijardi dolara (9,8 milijardi evra).

Jedan je slikati prve zvezde koje su zasijale u univerzumu pre više od 13,5 milijardi godina, a drugi ispitivanje udaljenih planeta kako bi se videlo da li bi one mogle biti naseljive.

„Činjenica da su novi podaci toliko dobri, da su veoma dobrog kvaliteta i da smo do njih došli posle nekoliko sati posmatranja, to govori o otkrićima do kojih ćemo doći."