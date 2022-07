Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Potraga za boljim životom u „brodovima smrti“

Pre 31 minuta

„Rečeno nam je da je na ranijem brodu petoro ljudi umrlo od groznice i morske bolesti, i da su bačeni u more."

„I zato sam se napio da bih se oslobodio straha od smrti", priča Šiva*, Šrilančanin koji je ilegalno prebačen brodom do Australije.

Bilo je to 2012. godine, samo tri godine nakon što su šrilančanske oružane snage u maju 2009. godine pobedile pobunjeničke Tamilske tigrove, okončavši građanski rat u zemlji koji je trajao tri decenije.

„Patili smo trideset godina. To nas je dovelo do siromaštva. Uz sve to, bio sam veoma zavistan od alkohola", kaže Šiva za BBC.