Skandinavija, istorija i prava žena: Dan kada su Islanđanke štrajkovale

Pre 56 minuta

To je promenilo način na koji su ih u ovoj zemlji doživljavali i pomoglo da Island izbije na samo čelo borbe za rodnu ravnopravnost.

„Ali on ne može da bude predsednik - on je muškarac!", iznenađeno je rekao majci kad je video tu vest na televiziji.

Dečak to tada nije znao, ali Vigdis, koju Islanđani oslovljavaju se samo imenom, bila je prva predsednica u Evropi i prva žena na svetu koja je demokratski izabrana za šeficu države.

Na Islandu je taj dan danas poznat kao Slobodan dan za žene, a Vigdis smatra da je to bio prelomni trenutak.

„Zemlja je bila potpuno paralisana i to je otvorilo oči mnogim muškarcima", kaže.

Bilo je to vatreno krštenje za neke očeve, što bi moglo da objasni drugo ime koje je dobio taj dan - Dugi petak.

„Čuli smo decu kako se igraju u pozadini dok voditelji čitaju vesti na radiju, bilo je sjajno to slušati, znajući da muškarci moraju da se staraju o svemu", kaže Vigdis.

Bio je to ogroman odziv za ostrvo od svega 220.000 stanovnika.

U to vreme, ona je bila umetnička direktorka pozorišta u Rejkjaviku i napustila je generalnu probu da bi se pridružila demonstracijama, kao što su učinile i sve njene koleginice.

„Bilo je veoma moćno sve to i osećala se ogromna solidarnost i snaga među svim tim ženama koje su stajale na trgu", kaže Vigdis.

Štrajk su prvo predložile Crvene čarape, radikalni ženski pokret osnovan 1970, ali za neke Islanđanke on je delovao suviše konfliktno.

„Mislim da su ispočetka mislili da je to nešto smešno, ali ne sećam se da se bilo ko od njih ozbiljno naljutio", kaže Vigdis.

Stirmir Gunarson je u to vreme bio jedan od dvojice glavnih urednika konzervativnog lista Mogunbladid, ali nije imao ništa protiv te ideje.

„Mislim da nikad u životu nisam podržao štrajk, ali ovu akciju nisam doživeo kao štrajk", kaže on.

„Bio je to zahtev za jednaka prava… bio je to pozitivan događaj."

On se priseća da nijedna od njih nije izgubila platu niti joj je odbijen dan od godišnjeg odmora, a vratile su se u ponoć da pomognu da se završe sutrašnje novine.

„Ljudi su u to vreme verovatno potcenili važnost toga dana - kasnije su i muškarci i žene počeli da shvataju da je to bila prekretnica", kaže on.