Životinje: Povratak tigrova raduje naučnike, a Nepalcima donosi strah i jezu

Pre 16 minuta

Nepal je izveo izuzetan podvig više nego udvostručivši populaciju tigrova u poslednjih 10 godina, vrativši ih sa same ivice istrebljenja. Ali to ima cenu po lokalne zajednice - došlo je do velikog skoka napada tigrova.